Одесские герои и не только: корпус Нового базара стал еще и выставочным залом (фото)

Одесские герои – Костя-моряк и Рыбачка Соня… Вид Одессы с Нового базара в 1850 году… Остап Бендер с предводителем дворянства Кисой Воробьяниновым… Картины и скульптуры встречают вас не только в музеях и арт-центрах, а там, где, кажется, меньше всего ожидаешь их встретить – в мясо-молочном корпусе старого-старого одесского Нового базара.

Вы только попадаете в корпус со стороны улицы Торговой, где по дороге, кстати, вас встречает скульптура знаменитой одесской кошки Базарины, думаете себе о творожке-брынзочке-свининке, а у входа вас уже приветствуют Ося с Кисой.

И, честное слово, стоит чуть-чуть оторваться от продуктовых размышлений и поднять голову вверх. Картины на сельские сюжеты перемежаются со все той же чисто одесской тематикой – и исторической и фольклорной. Впрочем, знаменитые Лебедь, Рак и Щука – тоже здесь.

Гитарист в современных тонах поглядывает на вас над ларьком с кулинарными изысками.

Ну а если вам мало, то спешите видеть: наверху расположились сразу три скульптуры в натуральную величину. Это наши Веселый Чувак (Фрунзик Мкртчян), Одесситка (Орнелла Мути) и Банкир (Уинстон Черчилль), которые поначалу красовались у Нового базара вдоль улицы Торговой (их появление в прошлом году совпало с выходом из «строгого карантина» и вызвало бурю восторга у одесситов).

Эта троица потом поселилась в ресторанчике знаменитого рынка, а теперь вот изучает, что именно вы покупаете себе на обед.

Весь этот вернисаж и арт-объектный микс, кстати, здорово поднимает настроение.

Спешите видеть!..

Фото c Нового базара автора, фото Базарины Татьяны Штыкало