Бык вместо Бендера и другие новогодние сюрпризы старого Нового базара

В последний день уходящего года отправились мы на старейший наш Новый базар, а он словно решил преподнести одесситам сразу несколько сюрпризов.

Одесский Новый базар накануне Нового года

Погода пошутила оттепелью, добраться сейчас к Новому рынку — это преодоление препятствий в виде еще не оттаявшей наледи, луж и образовавшейся грязи.

А рядом с Новым рынком доносится развеселая музыка, чтобы поднять настроение. Тут и там доносится «С наступающим!» и «Главное — это здоровье!». Народ спешит, надо много чего успеть — и купить, и приготовить. Кто-то, не успев заранее, атакует ну о-о-очень подешевевший елочный базар рядом с рынком.

Но главное — это, конечно, сам рынок. Обычная размеренная жизнь (даже перед праздниками!) Нового базара в последний день уходящего года преобразилась так, что показалось на какое-то мгновение, что я нахожусь на Привозе. У продуктов — очереди, у новогодних украшений — очереди. Собственно, очереди везде.

На рынке установлены две новогодние елки: одна у главной аллеи, вторая — в мясо-молочном корпусе.

Каждая торговая точка приукрасилась к Новому году, некоторые продавцы приодели шапочки Санты. Новый рынок шутит по-своему, это вам не Привоз. Чугунная посуда именуется товаром для долгожителей, а бегущие строки над некоторыми торговыми точками (сервис, однако!) так и пестрят новогодними поздравлениями.

Покупка, пусть даже здесь все подороже, чем на том же Привозе, должна быть в радость, тем более перед самым Новым годом. И каждый продавец в обязательном порядке нажелает «вам всего самого-самого лучшего, главное — здоровьечка!». По ходу даст подсказку, что его курочка — самая-самая, «без всякой там химии», мандарины — «так ваще супер», а «яйца надо брать токо у меня».

Народ и берет, не торгуясь (торг — не «черта» сегодняшнего Нового базара), толпится у солений-копчений, достает списки нужных покупок, нервно пробегая по ним глазами.

Куда девались одесские Киса с Осей?

Теперь — в корпус. Зашла — сразу заволновалась. Нет, не обилием покупателей, конечно. А тем, что не встретили меня в этот раз Киса с Осей, которые переселились из Горсада в мясо-молочный корпус Нового базара в этом году. Вместо Бендера и предводителя дворянства — елка и развеселый Бык. Бычок — в новогоднем прикиде.

— А почему бык? — слышу слева.

— Так год Быка, — следует ответ справа.

— Так он же заканчивается. Наступает год Тигра.

Сумки-кульки-пакеты ставятся на пол, начинается обсуждение «ситуации». Народ сошелся на том, что год Быка заканчивается не завтра, а только через месяц, вот почему именно Бычок и улыбается себе у новогодней елки.

Один спор закончился. Второй начался:

— А не тот ли это Бык, который установили рядом с Дюком в прошлом году?

— Не, тот был больше и разрисован иначе. И при чем здесь Бык у Дюка? Это ж Бык на Новом.

— Ну и что? Киса с Осей раньше были в Горсаду, а теперь тоже на Новом… Кстати, а где Киса с Осей?

В самом деле, куда девались Киса с Осей?!

Оказалось, не надо было беспокоиться. Киса с Осей здесь, в мясо-молочном корпусе. Только перебрались выше — к другим арт-объектам, которыми славится мясо-молочный корпус Нового базара.

Стоят себе, наблюдают, как одесситы готовятся к Новому году, скупая вкуснятину на старом-старом Новом базаре. Могли бы говорить — поздравили бы покупателей с наступающим, пожелали бы того же «здоровьечка».

И шоб вы таки не волновались — Базарина благополучно стоит на своем месте у входа в этот самый корпус Нового базара. Она у нас дама постоянная…

С наступающим!

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Фото Марии Котовой