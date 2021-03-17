Новости Одессы и Одесской области

Ося и Киса исчезли из одесского Горсада (фото)

Ося и Киса исчезли из одесского Горсада (фото)

Остап Ибрагимович Бендер (Ося) и Ипполит Матвеевич Воробьянинов (Киса) – герои любимых наших И. Ильфа и Е. Петрова – покинули одесский Горсад.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

По этому поводу выражают немалую тревогу одесситы в соцсетях. Еще бы: пусть только «под бронзу», но на самом деле очень легкие скульптуры Оси и Кисы в полный рост были настоящим украшением летней террасы ресторана «Печескаго» в Горсаду. Шляпа Кисы никогда не пустовала: ее щедро наполняли денежкой и одесситы, и гости города.

Киса в Горсаду

Киса в Горсаду

Ося в Горсаду

Ося в Горсаду

А беспокоиться не стоит: на то они Остап Ибрагимович и Ипполит Матвеевич, чтобы отыскать себе место под солнцем.

Впрочем, не под солнцем, а под крышей: герои «Двенадцати стульев» переселились из Горсада в мясо-молочный корпус одесского Нового базара.

Ресторан «Печескаго» и Новый базар принадлежали недавно ушедшему от нас известному одесскому бизнесмену, меценату Месропу Хачатряну. Ресторан сейчас не работает. Ходят слухи, что он вообще закрылся.

Ну а Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову на новом месте плохо не будет: в Одессе их любят. В соцсетях уже пошли слухи, что они в корпусе на рынке займутся проверкой масочного режима.

Киса и Ося на Новом рынке

На новом месте жительства

Ранее мы сообщали, что на Новом базаре появились три новые скульптуры.

Фото Кисы и Оси в Госаду – автора, фото нового местожительства наших героев – Думская

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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