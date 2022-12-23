Одесский Новый базар на исходе военного 2022-го: чуть тревожно, чуть комично

Это же так по-одесски: даже такое «заведение» как старейший рынок в центре города, имеет сразу два названия — Новый базар и Новый рынок. В этом легко можно убедиться: над главным входом значится старое — «Новый базар», над боковым — более современное «Новый рынок». Местные же говорят просто и понятно: «Новый», «на Новом».

Одесский Новый базар: прицениваемся-гуляем

Что на Новом на исходе военного 2022 года? А там — как и вся наша жизнь в этом году. И чуть тревожно (попала как раз, когда заревела тревога), и, как всегда, чуть комично. Потому как если настроение не самое празднично-предновогоднее, то уж на рынке обязательно найдется повод для улыбки.

— Почем елочка?

— Это не продается. Она для красоты.

Ничего удивительного: украшений, игрушек и прочей новогодней мишуры маловато, спросом больше пользуются фонари-фонарики, а вот елочку установить для красоты и рекламы надо обязательно. Посему не удивляйтесь, если рядом с кормом для животных будет красоваться новогодний атрибут.

А вообще надо интересоваться, если вас интересует елка. Некоторые зеленые красавицы (которые продаются) увидела там, где торгуют картофелем. Да, многое у нас теперь немножко «не так, как обычно».

— Не, ну где покупатели?! — вопрошает одна из продавщиц.

Покупателей и в самом деле не очень много. День будний. Покупать к Новому году впрок сейчас «не в моде»: свет выключают, известное «это на Новый год» может и испортиться.

Ага, одна из местных кофеен… Кофе-чай покупается на вынос, а так как на улице не очень холодно, то можно там и присесть, опять же, прислушаться к местным новостям.

— С тех пор, как стали выключать свет, многие живущие рядом сразу отправляются на Новый. Тут все-таки жизнь….

Да, тут проистекает «местная жизнь». Даже появилось что-то вроде новой услуги: кое-где можно подзарядить телефон, если, конечно, данная торговая точка оснащена для этого всем необходимым. Проще говоря, электричеством.

— Гирлянду купила. На батарейках Пятнадцать метров.

— Елку устанавливать будешь?

— Да какая там елка! Гирлянда работает на трех батарейках. Установил — в квартире почти светло. Сейчас многие так делают.

Ага, понятно: кто-то решил пошутить, заодно и товар (бананы) продвинуть.

Нашла я это место: в самом деле, выставлены бананы по 50 гривен прямо там, где народ проходит. Ну вроде призыва: остановись, купи!..

В мясо-молочном корпусе все блистает изобилием, у главного входа вас встречает известный одесский Бычок, тот самый, что перебрался сюда когда-то прямо с Приморского бульвара. Он улыбается изо всех сил, словно подсказку дает: все будет хорошо.

Народ неторопливо снует между свининой-курятиной-брынзой: и приценивается, и просто гуляет.

Что же касается продуктов и «всего остального», то на старейшем Новом, как обычно, есть все и еще немного. Вы спросите: и почем же это все?

Не торопитесь. Мы скоро расскажем вам, что почем на Новом базаре. Сделаем это поближе к Новому году…

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Фото Марии Котовой