Аварийное отключение воды в части Суворовского района города Одесса и пригороде 29 декабря 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 29 декабря 2022 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- поселок «Шевченко» (г.Одесса),
- с. Корсунцы,
- с. Иваново,
- с. Красноселка,
- с. Светлое.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)</strong >