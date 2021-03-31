Урны по-одесски: с дамами, в галстуках и с Wi-Fi (фото)

Городская уличная мебель в виде обыкновенной насущной урны — вещь полезная, необходимая, из тех, которых никогда не бывает мало. А еще урны все чаще становятся чем-то вроде уличного эксклюзива, можно сказать, еще одним «подклассом» арт-объектов. И уже можно отметить некоторую тенденцию в «урнопроизводительном» креативном направлении города.

С рекламой и другими новшествами

Далеко не все прижилось из последних тенденций. Вот, к примеру, не так уж долго продержалась урна в Горсаду, которую часто путали с рекламным щитом. Задумка была такой: вверху реклама, под ней — емкость для мусора. Правда, прорезь для мусора была маловатой.

Результат: мусор часто валялся рядом, рекламные картинки были измазаны. Новшество не прижилось: эту урну убрали.

Нечто подобное, только еще и оснащенное Wi-Fi, появилось в 2015 году на трамвайной остановке на углу Канатной и Пантелеймоновской. Тогда решили объединить обычную уличную урну с мусорным баком. Одесситы сразу прозвали новшество «мусорник с вай-фаем». Там тоже красовалась реклама сверху, а внизу были три секции для раздельного сбора отходов — пластик, стекло, бытовой мусор. Продержалось новшество тоже не очень долго.

Урны из ряда вон

Сегодня на улицах города стоят себе обычные урны — металл и «под камень», но, опять же, креативная мысль в этом направлении движется дальше. Ведь так хочется эксклюзива!

И вот уже у некоторых кафешек появляются рекламные зазывалы — урны в виде чашки кофе с крышкой и трубочкой. Другие заведения украшают вход урнами «под старину» (чуть ли не амфорами!), привлекающими внимание ящичками, некоторые свои урны просто разукрашивают в разные цвета.

У Одесского художественного училища им. М. Грекова велосипедная парковка выполнена в виде карандашей, а урна, как видите на фото, стала настоящим украшением этого «арт-объекта» на Преображенской.

Очень хочется позитива, даже если речь идет об урне. И вот уже урны предстают перед нами то особой формы с изображенной на ней дамой, а то и в виде джентльменов. Наши герои опираются на изящную трость. Кстати, трость — не просто так, она имеет функциональное предназначение: ее «набалдашник» представляет собой пепельницу.

Не перепутайте с цветником!

Желание чтобы урна была еще и украшением улицы, часто приводит к одному досадному моменту. На улицах Одессы все чаще стали появляться цветники, соседствующие с урнами. И что же? А то, что те и другие — уличная мебель, и они часто похожи. Далеко не всегда спешащий по своим делам пешеход присматривается, «что там внутри». Тем более, когда цветочки-листики еще не пораспускались.

Так, довольно часто встречающийся цветник в виде старого башмака очень часто путают с обыкновенной урной. Некоторые уличные вазы тоже, как я не раз отмечала, принимаются за урны «новых времен».

Что же касается урн-экслюзивчиков, то они появляются не только в Одессе, но и в области. Подобные нашим джентльменам появились урны в Арцизе. А в Черноморске установили урны в виде самых обыкновенных ведер. Правда, держат их в клювах большие разноцветные птицы.

Фото автора и из открытых источников