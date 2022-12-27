Одесситам на заметку: введены ограничения на вылов рыбы

Где в Одесской области разрешили ловить раков? С 8 июля 2022 года на Придунайских озерах Одесской области разрешили ловить раков.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль. ПОДРОБНЕЕ

О дополнительных ограничениях в приграничных районах Одесской области С понедельника, 23 мая 2022 года, в контролируемых приграничных районах Одесской области вводятся дополнительные режимные ограничения. В частности, они касаются въезда, проведения работ в пограничной полосе и движения маломерных судов и других плавсредств во внутренних водах. ПОДРОБНЕЕ