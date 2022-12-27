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Одесситам на заметку: введены ограничения на вылов рыбы

Одесситам на заметку: введены ограничения на вылов рыбы

В Одесской области начали действовать новые правила вылова рыбы. Об этом на своей Фейсбук-странице сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

В патруле также опубликовали перечень морепродуктов и суточные объемы вылова на одного человека по каждому из них:

  • атерина, уклейка, карликовый американский сом, ротань-головня, солнечный окунь, тюлька, чебачок амурский — без ограничений;
  • остальные виды рыб — 3 килограмма плюс трофей (одна рыба любой массы и вида, размеры которой больше 3 кг);
  • раки — 30 штук;
  • двустворчатые моллюски – 5 кг;
  • креветки – 1 кг;
  • рапан – без ограничений;
  • личинки хирономид, амарус речной и морской, метель, дафния, циклоп, артемия, нереис – 100 грамм каждого вида.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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