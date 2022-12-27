Одесситам на заметку: введены ограничения на вылов рыбы

В Одесской области начали действовать новые правила вылова рыбы. Об этом на своей Фейсбук-странице сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.
В патруле также опубликовали перечень морепродуктов и суточные объемы вылова на одного человека по каждому из них:
- атерина, уклейка, карликовый американский сом, ротань-головня, солнечный окунь, тюлька, чебачок амурский — без ограничений;
- остальные виды рыб — 3 килограмма плюс трофей (одна рыба любой массы и вида, размеры которой больше 3 кг);
- раки — 30 штук;
- двустворчатые моллюски – 5 кг;
- креветки – 1 кг;
- рапан – без ограничений;
- личинки хирономид, амарус речной и морской, метель, дафния, циклоп, артемия, нереис – 100 грамм каждого вида.