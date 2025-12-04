Ключевые моменты:
- Изменено расписание нескольких социальных автобусных линий.
- Часть трамвайных маршрутов сокращена или временно остановлена.
Социальные автобусы и замены трамвайных маршрутов
4 декабря в Одессе временно изменили работу социальных автобусных и трамвайных маршрутов. Причина — проблемы с электроснабжением в Пересыпском районе после ночной атаки. Об этом сообщили в Одесской ГВА.
Социальный автобус «Железнодорожный вокзал – ул. 28 Бригады» вместо трамвая №1
Вместо приостановленного трамвая №1 «Пересыпской мост – Центролит» теперь работает социальный автобус «Железнодорожный вокзал – ул. 28 Бригады» с интервалом 15–25 минут.
- Маршрут в прямом направлении: ж/д вокзал → Привокзальная площадь → ул. Пантелеймоновская → ул. Преображенская → ул. Софиевская → спуск Блажка → Пересыпский мост → ул. Черноморского казачества → Николаевская дорога → просп. Князя Владимира Великого → ул. 28 Бригады.
- Обратное направление: просп. Кн. Владимира Великого → Николаевская дорога → ул. Атамана Головатого → Пересыпский мост → спуск Блажка → ул. Софиевская → ул. Преображенская → ул. Пантелеймоновская → ул. Водопроводная → Старосинняя площадь (Ж/д вокзал).
Маршрут «ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная»
- отправление от ул. Святослава Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12):
06:45, 08:45, 15:15, 17:15
- отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:45, 09:45, 16:15, 18:15,
Маршрут «ул. Тираспольское шоссе (Два Столпа) – ул. Дегтярная»
- отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 07:30, 13:30, 16:00, 18:00
- отдельные отправления от остановки «Западный кладбище»: 08:20, 13:20, 14:50.
- отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 08:30 «К», 14:30 «К», 17:00, 19:00 (рейсы до Западного кладбища обозначены буквой «К»).
Работ трамваев 4 декабря
Из-за отключения света трамвайные маршруты сегодня работают так:
- №1 и №20 — временно остановлены.
- №7 — курсирует от Херсонского сквера до 11-й станции Люстдорфской дороги.
- №10 — от Старосенной площади до ул. Ицхака Рабина.
- №12 — на линии одна единица подвижного состава.
Как сообщалось, в результате ночной атаки беспилотников на Одессу получили повреждения инфраструктура, жилые дома и автомобили. Часть Пересыпского района осталась без света. Для жителей начали работать Пункты Несокрушимости, где можно согреться, зарядить телефоны и получить помощь.