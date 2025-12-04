Гуманитарные автобусы в Одессе

Ключевые моменты:

  • Изменено расписание нескольких социальных автобусных линий.
  • Часть трамвайных маршрутов сокращена или временно остановлена.

Социальные автобусы и замены трамвайных маршрутов

4 декабря в Одессе временно изменили работу социальных автобусных и трамвайных маршрутов. Причина — проблемы с электроснабжением в Пересыпском районе после ночной атаки. Об этом сообщили в Одесской ГВА.

Социальный автобус «Железнодорожный вокзал – ул. 28 Бригады» вместо трамвая №1

Вместо приостановленного трамвая №1 «Пересыпской мост – Центролит» теперь работает социальный автобус «Железнодорожный вокзал – ул. 28 Бригады» с интервалом 15–25 минут.

  • Маршрут в прямом направлении: ж/д вокзал → Привокзальная площадь → ул. Пантелеймоновская → ул. Преображенская → ул. Софиевская → спуск Блажка → Пересыпский мост → ул. Черноморского казачества → Николаевская дорога → просп. Князя Владимира Великого → ул. 28 Бригады.
  • Обратное направление: просп. Кн. Владимира Великого → Николаевская дорога → ул. Атамана Головатого → Пересыпский мост → спуск Блажка → ул. Софиевская → ул. Преображенская → ул. Пантелеймоновская → ул. Водопроводная → Старосинняя площадь (Ж/д вокзал).

Маршрут «ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная»

  • отправление от ул. Святослава Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12):
    06:45, 08:45, 15:15, 17:15
  • отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:45, 09:45, 16:15, 18:15,

Маршрут «ул. Тираспольское шоссе (Два Столпа) – ул. Дегтярная»

  • отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 07:30, 13:30, 16:00, 18:00
  • отдельные отправления от остановки «Западный кладбище»: 08:20, 13:20, 14:50.
  • отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 08:30 «К», 14:30 «К», 17:00, 19:00 (рейсы до Западного кладбища обозначены буквой «К»).

Работ трамваев 4 декабря

Из-за отключения света трамвайные маршруты сегодня работают так:

  • №1 и №20 — временно остановлены.
  • №7 — курсирует от Херсонского сквера до 11-й станции Люстдорфской дороги.
  • №10 — от Старосенной площади до ул. Ицхака Рабина.
  • №12 — на линии одна единица подвижного состава.

Как сообщалось, в результате ночной атаки беспилотников на Одессу получили повреждения инфраструктура, жилые дома и автомобили. Часть Пересыпского района осталась без света. Для жителей начали работать Пункты Несокрушимости, где можно согреться, зарядить телефоны и получить помощь.

 

