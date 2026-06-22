Ключевые моменты:

Некоторые пенсионеры Одесской области могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг.

Льгота также покрывает расходы на твердое и жидкое печное топливо и сжиженный газ.

Право на помощь имеют пенсионеры, работавшие и продолжающие проживать в сельской местности.

Скидка доступна бывшим педагогам, медикам, фармацевтам, работникам культуры, библиотекам, музеям и другим определенным категориям.

Для оформления нужно иметь не менее трех лет стажа в должности.

Среднемесячный доход на одного человека не должен превышать 4 240 грн.

Кто из пенсионеров имеет право на помощь

Часть пенсионеров в Одесской области, как и по всей Украине, может воспользоваться правом на полное возмещение расходов по жилищно-коммунальным услугам. Кроме того, льгота распространяется на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа. Правда, воспользоваться этой поддержкой могут не все.

На самом деле, льготу могут использовать граждане, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности и после завершения трудовой деятельности продолжают там проживать.

Право на 100% скидку имеют бывшие работники образования, медицины и фармации, специалисты защиты растений, а также сотрудники музеев, библиотек, культурных и образовательных учреждений в сфере культуры.

Для получения льготы необходимо иметь не менее трех лет стажа по соответствующей специальности. Кроме того, на момент ухода на пенсию человек должен работать в должности, которая предусматривает такую ​​социальную гарантию.

Важным условием является уровень дохода. Среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 4240 гривен. Льгота назначается на год с момента обращения и не распространяется на других членов семьи пенсионера.

Чтобы оформить скидку, жителям сел Одесской области следует подать заявление, документы о проживании в сельской местности и справку, подтверждающую право на льготу.

Кроме этого, подать документы можно в сервисных центрах Пенсионного фонда, через ЦНАПы и органы местного самоуправления, отправить по почте или оформить обращение онлайн через портал Пенсионного фонда Украины или приложение «Дія».

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