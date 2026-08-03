Ключевые моменты:

За первое полугодие 2026 года в Одесской области открыли 3 281 исполнительное производство из-за долгов за коммунальные услуги.

Всего по Украине с начала года открыли более 108 тысяч таких производств.

Чаще всего украинцы накапливают долги за теплоснабжение (43%), водоснабжение (18%) и содержание жилья (12%).

За неуплату коммунальных услуг должникам могут заблокировать банковские счета, начислить дополнительные штрафы и отключить коммунальные услуги.

Тысячи одесситов уже получили исполнительные производства

В Одесской области за первые шесть месяцев 2026 года открыли 3 281 исполнительное производство из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Всего по Украине с начала года количество таких дел превысило 108 тысяч.

Добавим, что наибольшее количество новых производств зафиксировано в Харьковской области — 22 171 (20% от общего числа). Далее следуют Днепропетровская область — 19 636 производств (18%) и Николаевская область, где открыли 12 841 производство (12%).

По состоянию на начало июля в Едином реестре должников насчитывается 829 768 производств, связанных с задолженностью за коммунальные услуги. При этом 62% из них уже завершены, однако это не означает, что долги полностью погашены. Производства могут закрываться также из-за невозможности взыскания средств или по другим основаниям, но информация о должнике остается в реестре.

Чаще всего украинцы накапливают долги за:

теплоснабжение — 43% всех новых производств;

водоснабжение — 18%;

содержание жилья — 12%;

газоснабжение — 11%;

электроснабжение — 9%.

По данным реестра, некоторые открытые и неоплаченные долги за коммунальные услуги остаются в нем более девяти лет.

Напомним, что после решения суда должникам могут заблокировать банковские карты и начислить дополнительные штрафы. За длительную неуплату одесситам также грозит отключение газа, электроэнергии или водоснабжения. Однако избежать более жестких санкций можно, оформив реструктуризацию задолженности или получив помощь на оплату коммунальных услуг.

Недавно мы публиковали советы юриста, как действовать, чтобы не потерять имущество и выиграть дело в суде в случае долга за коммунальные услуги.