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Сергей Лысак высказался по поводу возможного повышения тарифов на воду в Одессе.

Он заявил, что пересмотр тарифов должен происходить только после решения принципиальных вопросов, связанных с деятельностью «Инфоксводоканала».

Глава ГВА призвал провести переоценку имущественного комплекса предприятия и проверить размер арендной ставки.

По словам Лысака, дополнительные поступления в городской бюджет следует направить на поддержку социально незащищённых жителей Одессы.

Люди должны понимать, за что платят

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что перед возможным повышением тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение необходимо сначала урегулировать вопросы, связанные с деятельностью предприятия-монополиста «Инфоксводоканал».

По словам Лысака, тариф на услуги водоснабжения и водоотведения должен быть экономически обоснованным и соответствовать требованиям действующего законодательства. Вместе с тем, по его мнению, пересмотр стоимости услуг не должен происходить без решения ряда принципиальных вопросов.

В частности, глава ГВА подчеркнул, что «Инфоксводоканал» как предприятие-монополист обязан предоставить городским службам доступ для проведения переоценки стоимости целостного имущественного комплекса. Кроме того, по его словам, необходимо проверить соответствие размера арендной ставки решению Одесского городского совета, принятому в 2025 году.

По мнению Лысака, это позволит привлечь дополнительные поступления в городской бюджет. Он считает, что эти средства следует направить на поддержку социально незащищённых жителей Одессы для компенсации расходов на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.

«Люди должны понимать, за что они платят. А город обязан использовать все законные механизмы, чтобы защитить их интересы», — подчеркнул Сергей Лысак.

Добавим, что сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета рассмотрят вопрос о повышении тарифов на воду для населения. Согласно проекту решения, общая стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению для бытовых потребителей может вырасти с 35 до почти 83 гривен за кубический метр.

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