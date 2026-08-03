Ключевые моменты:
- Одесситы, которые официально работали за границей, могут засчитать этот стаж для получения права на украинскую пенсию.
- Иностранный стаж влияет на право выхода на пенсию, но не увеличивает размер пенсионных выплат.
- Для зачета стажа необходимо предоставить официальные документы, подтверждающие работу и уплату страховых взносов.
- Если самостоятельно получить документы невозможно, Пенсионный фонд может обратиться в компетентные органы другой страны через Министерство иностранных дел Украины.
- Оформление документов рекомендуется начинать за 6–12 месяцев до достижения пенсионного возраста.
Как засчитать иностранный стаж
Тысячи жителей Одессы и области годами работали за границей и переживали, будет ли этот стаж учтен при назначении украинской пенсии. Теперь такая возможность официально появилась: в Украине заработал механизм, позволяющий засчитывать подтвержденные периоды работы в других странах даже при отсутствии международного соглашения о пенсионном обеспечении.
После изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», вступивших в силу в июне 2024 года, украинцы получили право засчитывать отдельные периоды работы за пределами страны в страховой стаж.
Практический механизм реализации этих норм Кабинет Министров утвердил постановлением №562 от 16 мая 2025 года. Документ определяет порядок подтверждения и зачета иностранного стажа для назначения пенсии по возрасту.
Это означает, что жители Одессы, которые официально работали, например, в Германии, Италии или других странах, с которыми у Украины нет соглашения о пенсионном обеспечении, могут использовать этот период для получения права на пенсию.
Важно понимать, что подтвержденный стаж работы за границей влияет только на право выхода на пенсию, а не на размер будущих выплат.
Например, если человек имеет 25 лет страхового стажа в Украине и еще 7 лет официальной работы за границей, после подтверждения этого периода общий страховой стаж составит 32 года. Это может дать право выйти на пенсию в установленном законом возрасте.
При этом размер украинской пенсии будет рассчитываться только исходя из страховых взносов, уплаченных в Пенсионный фонд Украины. Иной порядок возможен лишь в случаях, когда между Украиной и соответствующим государством действует международный договор о пенсионном обеспечении.
Как подтвердить стаж
Чтобы Пенсионный фонд засчитал годы работы за границей, необходимо получить официальное подтверждение в стране трудоустройства. Это может быть справка, выписка из реестра, документ об уплате страховых взносов или иной документ, подтверждающий страховой стаж в соответствии с законодательством этой страны.
Если человек находится в Украине и не может самостоятельно обратиться в иностранное учреждение, он может подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. В этом случае фонд вправе обратиться через Министерство иностранных дел Украины в компетентный орган другого государства. Однако такая процедура может занять больше времени из-за международного документооборота.
Именно поэтому Министерство социальной политики рекомендует начинать оформление документов не менее чем за шесть месяцев — год до достижения пенсионного возраста.
Какие документы могут понадобиться
Если информации о трудовой деятельности недостаточно, подтвердить стаж можно и другими официальными документами. В частности, это могут быть:
- трудовые договоры;
- справки от работодателя;
- расчетные листки по заработной плате;
- декларации о доходах;
- документы об уплате социальных взносов;
- другие документы, подтверждающие официальное трудоустройство.
Окончательный перечень определяет компетентный пенсионный орган страны, где работал человек.
Во многих случаях иностранные документы необходимо легализовать или проставить апостиль. Исключение составляют государства, с которыми у Украины действуют договоры о правовой помощи, отменяющие это требование.
Кроме того, все документы, составленные на иностранном языке, необходимо перевести на украинский язык и надлежащим образом заверить. Только после этого пакет документов можно подать в Пенсионный фонд Украины для принятия решения о зачете иностранного страхового стажа.
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