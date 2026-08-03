Ключевые моменты:

Одесситы, которые официально работали за границей, могут засчитать этот стаж для получения права на украинскую пенсию.

Иностранный стаж влияет на право выхода на пенсию, но не увеличивает размер пенсионных выплат.

Для зачета стажа необходимо предоставить официальные документы, подтверждающие работу и уплату страховых взносов.

Если самостоятельно получить документы невозможно, Пенсионный фонд может обратиться в компетентные органы другой страны через Министерство иностранных дел Украины.

Оформление документов рекомендуется начинать за 6–12 месяцев до достижения пенсионного возраста.

Как засчитать иностранный стаж

Тысячи жителей Одессы и области годами работали за границей и переживали, будет ли этот стаж учтен при назначении украинской пенсии. Теперь такая возможность официально появилась: в Украине заработал механизм, позволяющий засчитывать подтвержденные периоды работы в других странах даже при отсутствии международного соглашения о пенсионном обеспечении.

После изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», вступивших в силу в июне 2024 года, украинцы получили право засчитывать отдельные периоды работы за пределами страны в страховой стаж.

Практический механизм реализации этих норм Кабинет Министров утвердил постановлением №562 от 16 мая 2025 года. Документ определяет порядок подтверждения и зачета иностранного стажа для назначения пенсии по возрасту.

Это означает, что жители Одессы, которые официально работали, например, в Германии, Италии или других странах, с которыми у Украины нет соглашения о пенсионном обеспечении, могут использовать этот период для получения права на пенсию.

Важно понимать, что подтвержденный стаж работы за границей влияет только на право выхода на пенсию, а не на размер будущих выплат.

Например, если человек имеет 25 лет страхового стажа в Украине и еще 7 лет официальной работы за границей, после подтверждения этого периода общий страховой стаж составит 32 года. Это может дать право выйти на пенсию в установленном законом возрасте.

При этом размер украинской пенсии будет рассчитываться только исходя из страховых взносов, уплаченных в Пенсионный фонд Украины. Иной порядок возможен лишь в случаях, когда между Украиной и соответствующим государством действует международный договор о пенсионном обеспечении.

Как подтвердить стаж

Чтобы Пенсионный фонд засчитал годы работы за границей, необходимо получить официальное подтверждение в стране трудоустройства. Это может быть справка, выписка из реестра, документ об уплате страховых взносов или иной документ, подтверждающий страховой стаж в соответствии с законодательством этой страны.

Если человек находится в Украине и не может самостоятельно обратиться в иностранное учреждение, он может подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. В этом случае фонд вправе обратиться через Министерство иностранных дел Украины в компетентный орган другого государства. Однако такая процедура может занять больше времени из-за международного документооборота.

Именно поэтому Министерство социальной политики рекомендует начинать оформление документов не менее чем за шесть месяцев — год до достижения пенсионного возраста.

Какие документы могут понадобиться

Если информации о трудовой деятельности недостаточно, подтвердить стаж можно и другими официальными документами. В частности, это могут быть:

трудовые договоры;

справки от работодателя;

расчетные листки по заработной плате;

декларации о доходах;

документы об уплате социальных взносов;

другие документы, подтверждающие официальное трудоустройство.

Окончательный перечень определяет компетентный пенсионный орган страны, где работал человек.

Во многих случаях иностранные документы необходимо легализовать или проставить апостиль. Исключение составляют государства, с которыми у Украины действуют договоры о правовой помощи, отменяющие это требование.

Кроме того, все документы, составленные на иностранном языке, необходимо перевести на украинский язык и надлежащим образом заверить. Только после этого пакет документов можно подать в Пенсионный фонд Украины для принятия решения о зачете иностранного страхового стажа.

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