Каждый день врач сталкивается с болью, болезнями, кровью, человеческими трагедиями и надеждой. Сколько же нужно любви к профессии, чтобы на протяжении десятилетий нести на себе это бремя, видеть в нем не только тяжесть, но и высший смысл своей жизни. Особое уважение вызывают ветераны медицины, которые передают свою любовь к делу, знания и опыт не только коллегам, но и собственным детям.

Испугался крови будущий хирург

Ковальчук Анатолий

Анатолий Ковальчук за почти полвека врачебной практики провел тысячи операций и спас сотни жизней. Но первое дежурство в больнице в 17 лет помнит до сих пор.

— Надо было только отнести пробирку в лабораторию, перевезти пациента, — вспоминает он. — Но в конце смены привезли мужчину с разбитой головой. Сказали: «Подержи». А у него — огромная рваная рана. Кровь течет, я смотрю — и вдруг чувствую, как ноги подкашиваются. Коллеги: «Ты бледный, у тебя обморок! На улицу — быстро!». Дома заявил: «Все, я буду моряком». Но…

Но именно врачи-соседи, жившие на одной лестничной площадке (в частности известный одесский хирург, представитель еще одной медицинской династии десятой больницы — Мустяца), помогли ему снова повернуться лицом к медицине.

На втором курсе мединститута он впервые оказался в операционной. Один из старших сказал тогда: «Если студент на втором курсе пришел на операцию — из хирургии уже не уйдет». Так и случилось.

— Первые операции — аппендициты, липомы — делал еще студентом, — вспоминает Анатолий Витальевич. — Первый самостоятельный случай — у 72-летней пациентки. С той операции все и началось.

Особенно запомнился пациент с тяжелым панкреонекрозом. Он выжил после семи операций и теперь дружит с врачом — живут по соседству.

— В молодости думал: десять лет — и я мастер. Потом понял: хирургия — бесконечный путь. До сорока лет ты работаешь на авторитет, после — он работает на тебя.

Сложными стали 1990-е: учиться было не у кого, видео — негде достать. Все осваивал сам. Но справился.

Сегодня помогают технологии: КТ, МРТ, эндоскопия. Однако, по словам Анатолия Витальевича, молодым врачам не хватает клинического мышления.

— Симптом — сразу КТ. А надо думать, анализировать, строить клиническую картину. Настоящий врач начинается с головы, а не с кнопки.

С начала войны стало больше пациентов — почти на треть. Стресс, физическая нагрузка, нехватка времени. Книги, музыка, йога, путешествия — все это отошло на второй план.

Особое напряжение — перед операциями: пациенты волнуются, боятся не проснуться.

— Не знаешь, что сказать, — говори правду. Делай как надо. А как не надо — не делай, — размышляет врач. — И еще: сочувствие и эмпатия должны сочетаться с внутренней жесткостью. Без нее не возьмешь скальпель. Но главное: хирург — это всегда команда. Один в операционной ты — не герой.

Ковальчук Александр

Сын Анатолия, Александр Ковальчук, с детства мечтал стать хирургом, ассистировал отцу с первых курсов. Но позже выбрал рентгенологию.

— Однажды отец сам сказал: «Может, тебе не стоит идти в хирурги». Сейчас радуется моему выбору, — говорит Александр, — Мы работаем вместе — только на разных этапах общей диагностики и лечения.

Вопрос выбора профессии не стоял

Борисов Александр

Александр Борисов — представитель еще одной медицинской династии. Вопрос выбора профессии перед ним не стоял: родители — врачи, и с детства он знал, что пойдет по их пути. Урология привлекла его как высокотехнологичная хирургическая дисциплина с огромными возможностями развития.

В отделении, где он работает, нет узкой специализации: каждый должен уметь все. Это принцип, которого он и придерживается.

— За 41 год в хирургии было много необычного, — рассказывает Александр Валентинович, — Один пациент — 70 камней в мочевом пузыре! А однажды оперировали аденому простаты весом почти 800 граммов. Это уникальный случай.

В соседнем кабинете — «музей камней», извлеченных за годы практики. Сейчас коллекция почти не пополняется — камни дробят лазером и не извлекают целиком.

На стенах его кабинета — дипломы, сертификаты, подтверждения участия в международных форумах и стажировках: Испания, Швеция, Австрия. Благодаря опыту, полученному в ГКБ №10, врач стал востребованным участником зарубежных конгрессов. Сейчас — только онлайн.

Жена Борисова — Светлана Николаевна — врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Возможно, профессия родителей повлияла на выбор сыновей. Оба не раздумывая пошли в медицину. Оба стали урологами.

Борисовы Сергей и Косстянтин

Сейчас Сергей и Константин Борисовы работают в отделении урологии и трансплантологии, оба — кандидаты наук. Сергей работает над докторской диссертацией.

Война изменила многое в жизни каждого человека, и врачи — не исключение. Работы стало больше, времени на отдых — меньше. В семье врачей обсуждение медицинских вопросов часто продолжается и дома. Возможности путешествовать, посвящать время своим хобби практически нет.

Александр ФЕДОРОВ,

Ирина ДОЛМАТОВА,

члены Международной федерации журналистов

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