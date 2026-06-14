Ключевые моменты:

Часть жителей Одессы получит денежную помощь ко Дню Независимости уже в августе.

Пенсионерам, получателям субсидий и льгот, не служащим в армии, подавать заявление не нужно.

Ветеранам войны, проходящим службу, средства перечислят через воинские части.

Одесситам, имеющим право на выплату, но не получающим пенсию, субсидию или льготы, необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд.

Для оформления заявления необходимо предоставить паспорт, удостоверения, банковские реквизиты и другие необходимые документы.

Размер единовременного пособия в 2026 году составляет от 450 до 3100 гривен в зависимости от категории получателя.

Пенсионный фонд изменил правила

Жители Одессы, получающие пенсию, жилищную субсидию или льготы на оплату коммунальных услуг, в 2026 году смогут получить разовую денежную помощь ко Дню Независимости без дополнительных обращений в государственные органы. Добавим, что выплаты будут произведены автоматически вместе с основными социальными начислениями в августе.

Такое решение предусматривает обновленный порядок предоставления государственной поддержки, значительно упрощающий процедуру для большинства украинцев.

Соответственно, пенсионерам, получателям субсидий и льгот, не проходящим военную службу, подавать отдельные заявления не нужно. Ведь денежные средства поступят вместе с пенсией или другими выплатами.

А вот для ветеранов войны, ныне проходящих военную службу, действует другой механизм. Даже если они являются пенсионерами или получают жилищные льготы, деньги будут перечисляться через воинские части, учреждения или организации, где они служат. Поэтому военнослужащим рекомендуют убедиться, что работодатель располагает информацией об их статусе ветерана войны.

Также одесситы, имеющие право на выплату, но не пенсионеры, не получающие субсидии или льготы и не находящиеся на военной службе, должны лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

К заявлению нужно указать личные данные, банковские реквизиты для зачисления средств, идентификационный код (при наличии) и информацию о документе, подтверждающем право на выплату. Также нужно добавить копии паспорта и удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, а во время личного обращения предъявить их подлинники.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил размеры единовременного денежного пособия ко Дню Независимости в 2026 году, которое получат украинцы, в том числе и жители Одессы и Одесской области. Максимальный размер выплаты составит 3100 гривен, минимальный – 450 гривен. Самые высокие выплаты получат люди с инвалидностью в результате войны: I группа — 3100 грн; II группа — 2900 грн; III группа — 2700 грн.