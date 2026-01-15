Ключевые моменты:

Проверка охватила все 17 бюветных комплексов города;

Воду исследуют регулярно — раз в три месяца.

На январь 2026 вода соответствует нормам.

Качество воды в бюветах Одессы: результаты проверок на январь 2026

В Одессе проверили качество воды во всех 17 бюветных комплексах. Исследования артезианской воды проводит ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины».

Как пояснили в мэрии, согласно соглашению между КП «Сервисный центр» и указанным учреждением, воду для потребителей проверяют один раз в три месяца.

По результатам микробиологических исследований, по состоянию на январь 2026 года очищенная питьевая вода из бюветов соответствует гигиеническим требованиям ДСанПиН 2.2.4-171-10. Протоколы с результатами размещены на каждом бювете — ознакомиться с ними может любой желающий.

В городе работает 17 бюветов со скважинами глубиной от 111 до 149 метров. Все они находятся на обслуживании КП «Сервисный центр». По расчетам предприятия, в среднем около 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются бюветами. Среднее потребление на одном объекте — 8–12 кубометров воды в сутки. Вода из скважин доступна всем жителям.

Ранее журналисты «Одесской жизни» взяли образцы воды из крана и передали на анализ в лабораторию Одесского национального технического университета (ОНТУ) и вместе со специалистами разобрали воду по молекулам.