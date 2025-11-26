Ключевые моменты:

Летом озеро Катлабух стремительно меляло и оказалось на грани экологической катастрофы.

25 ноября специалисты зафиксировали повышение уровня воды.

Наполнение озера Катлабух: результат

Этим летом озеро Катлабух в Одесской области оказалось под угрозой полного высыхания. Водоем, который обеспечивает водой около 15 тысяч местных жителей и орошение тысяч гектаров полей, стремительно мелел, и аграрии вместе с громадами начали бить тревогу. Их обращения подтолкнули власти к началу принудительного наполнения озера.

25 ноября представители Измаильской районной администрации и Измаильского управления водного хозяйства выехали на насосные станции, чтобы проверить, как проходит пополнение водоема.

Чиновники осмотрели насосное оборудование, гидросооружения и оценили стабильность подачи воды. По данным обследования, уровень воды в озере повысился с 0,62 до 0,66 метра.

Напомним, максимальная глубина озера составляет 2,7 м, а площадь зеркала — 68,5 км². Главная насосная станция Суворовской оросительной системы была запущена еще 30 июня, когда уровень воды приблизился к критической отметке. Для спасения озера Одесская областная военная администрация выделила 4 миллиона гривен. А еще на озере Каталбух планируют построить первую в Украине плавучую электростанцию.

