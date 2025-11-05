Ключевые моменты:

Пилотную плавучую электростанцию построят на озере Катлабуг в Суворовской громаде.

Проект объединяет украинские технологии и международный опыт, финансирование ищут через грантовые программы.

Станция поможет вырабатывать «зеленую» энергию и поддерживать водный баланс Дунайских озер.

Первая плавучая солнечная станция в Украине

Пилотный проект плавучей солнечной станции в Украине планируют реализовать в Суворовской общине, а именно на озере Катлабуг. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института биотехнологий, экологии, молекулярной и функциональной медицины Юрий Старчевский. Это будет образец, на котором протестируют технологии и нормативную базу, прежде чем развивать проект в большем масштабе.

По словам Старчевского, украинские инженеры уже разработали технические условия, учитывая мировой опыт — от Европы до Латинской Америки. Плавучие станции уменьшают испарение воды и могут обеспечивать электроэнергией насосные станции, которые подают воду из Дуная в пересыхающие озера. Это поможет сохранить водный баланс и снизить зависимость от бюджетного финансирования.

Кроме того, станция станет источником возобновляемой энергии, которая используется для производства экологичных видов топлива — метанола, зеленого аммиака и других. Это важный шаг к декарбонизации транспорта и промышленности.

Экологические и экономические выгоды

По словам ученого, проект принесет пользу не только экологии, но и экономике.

«Чем больше Украина производит зеленой энергии и альтернативного топлива, тем меньше зависимость от ископаемого топлива, которое поставляет страна-агрессор», — отметил Старчевский.

Для реализации проекта уже подписан меморандум с одесской компанией «Системные технологии бизнес интеллидженс». Специалисты разработали технические решения и готовят региональную программу низкоуглеродной экономики.

Ученый заверил, что станция не нанесет вреда экосистеме озера. Наоборот, панели будут снижать прогрев воды, создавая комфортные условия для рыб. Возможные неудобства для рыболовов уже предусмотрены и решаются технически.

Пока идут переговоры с международными грантовыми фондами, но подготовительные работы уже стартовали. Проект могут включить в региональную программу развития Одесской области и даже вывести на национальный уровень.

