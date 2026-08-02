Ключевые моменты:

Цена пшеницы упала с 7 до 4,5 гривны за килограмм

Владельцам паёв всё чаще выдают оплату зерном

Фермеры жалуются на отсутствие сбыта и переполненные склады

Крестьяне говорят, что сейчас выгоднее пустить продовольственную пшеницу на корм свиньям

Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева побывала в громадах юга Одесской области и пообщалась с владельцами паёв и местными фермерами, чтобы выяснить, как нынешняя жатва повлияла на жизнь сельских жителей. Такая ситуация на зерновом рынке складывается под влиянием экспорта, логистики и военных рисков.

«Хлеб — по 40 гривен, а пшеница — за бесценок»: фермеры бьют тревогу

Уборка урожая ранних зерновых завершилась, начался процесс расчётов фермеров с владельцами земельных паёв. Для многих сельских жителей земля — это не только возможность получить зерно для откорма домашних животных, но и деньги, на которые люди рассчитывают, чтобы закрыть свои насущные потребности. Однако в этом году всё пошло совсем не так, как ожидалось. За последние две недели цена на зерно упала с 7 гривен до 4 гривен 50 копеек.

— Мои три гектара земли находятся в аренде у местного фермера. Раньше, когда он рассчитывался со мной (тонна зерна с гектара), я часть брала деньгами, а часть — зерном, потому что хозяйство у меня небольшое, много зерна не нужно. В этом году планировала денежную часть потратить на лечение. Но фермер говорит, что денег нет, потому что зерно некуда продавать — мол, продавайте сами. Пока искала покупателя, цена упала до 4 гривен 50 копеек. Это же копейки! Как такое может быть: хлеб стоит тридцать–сорок гривен, а пшеница — почти ничего? Тогда я обменяла часть зерна на поросёнка, вот и буду кормить его пшеницей, потому что другого выхода не вижу. Только скажите: когда такое было, чтобы свиней кормили хорошей пшеницей? Это всё равно что хлебом. Дожились! — возмущается Валентина Язаджи из села Евгеньевка Буджакской громады.

Такая ситуация, к сожалению, типична для всех владельцев паёв и местных фермеров в Буджакской и Бессарабской громадах — рассчитываться деньгами позволяют себе только крупные агрохолдинги, и то неохотно.

Вот как комментирует ситуацию местный фермер Михаил Иванов:

— Из-за обстрелов портов экспорт зерна остановился. Продать зерно стало невозможно. Склады завалены зерном. Но кредиты никто не отменял, налоги платить нужно. Дизельное топливо, удобрения дорожают. Как мне выживать? Где брать деньги, чтобы рассчитаться с людьми? Поэтому отдаю пай зерном. Не понимаю, почему власти не дают никаких объяснений по этому поводу. Уже сомневаюсь, стоит ли сеять в следующем году. Людей жалко — они хоть что-то получали со своих клочков земли, а теперь…

Ранее в репортаже с юга Одесской области мы рассказывали, почему в этом году жатва в Буджаке больше не приносит фермерам радости.

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