Отопительный сезон завершили в Измаиле и Белгороде-Днестровском.

Решения приняли местные исполкомы из-за повышения температуры.

Отопительный сезон в Одесской области: где уже отключили тепло

С 26 марта в Измаиле официально завершен отопительный сезон 2025–2026 годов. Соответствующее решение было принято исполкомом городского совета 23 марта.

Ранее аналогичное решение приняли в Белгороде-Днестровском. Там подачу тепла в жилые дома и бюджетные учреждения прекратили еще днем ранее. Причиной стало повышение среднесуточной температуры воздуха и необходимость экономии природного газа.

В Украине нет единой даты завершения отопительного сезона. Согласно постановлению Кабмина №830, такие решения принимают местные власти, ориентируясь на погодные условия.

Основным критерием является стабильное потепление: если среднесуточная температура превышает +8°C в течение как минимум трех дней подряд, отопление могут отключить.

