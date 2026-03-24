Ключевые моменты:

Отопление отключают, когда среднесуточная температура превышает +8°C в течение трёх дней.

В некоторых городах Украины тепло уже начали отключать.

В Одессе сроки завершения сезона будут определять местные власти.

Когда закончится отопительный сезон в Одессе

В Украине нет фиксированной даты завершения отопительного сезона. Согласно постановлению Кабмина №830, решение принимают органы местного самоуправления, ориентируясь на погодные условия.

Главный критерий — стабильное потепление: если среднесуточная температура воздуха держится выше +8°C не менее трёх суток подряд, отопление могут отключить.

По словам вице-премьер-министра Алексея Кулебы, страна имеет достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона. Он отметил, что при необходимости подачу тепла могут продлить вплоть до середины апреля.

В то же время звучат и альтернативные прогнозы. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что отопление могут начать отключать уже с конца марта из-за финансовых проблем предприятий теплокоммунэнерго и возможных ограничений поставок газа.

Где уже отключают отопление в Украине

Некоторые города уже завершили отопительный сезон или делают это в ближайшие дни:

Днепр — отопление отключили 20 марта;

Кривой Рог — сезон завершили 23 марта;

Николаев — отключение началось с 24 марта, но для больниц и соцучреждений возможны исключения;

Луцк — принято решение о завершении сезона;

Херсон — отопление отключили с 23 марта.

В большинстве случаев причиной стало устойчивое потепление и превышение температурного порога.

В Одессе сроки завершения отопительного сезона будут зависеть от погодных условий и соответствующего решения городских властей.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погодные условия Одесского региона и вдоль побережья продолжит предопределять гребень антициклона под названием «Max».

Область повышенного давления обеспечит нам малооблачную погоду без существенных осадков с умеренным ветром северной четверти, который сменит направление на южное до конца недели. Температурные показатели: ночью 2-7° тепла, днем ​​12-17°.

Как происходит отключение тепла

После официального решения местных властей теплоснабжающие предприятия постепенно прекращают подачу тепла. Обычно этот процесс занимает несколько дней.

Например, в Николаеве завершить отключение планируют не позднее чем через пять дней после принятия решения. Начисления за отопление, а также субсидии и льготы пересчитываются в соответствии с фактическим периодом подачи тепла.

