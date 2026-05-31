Ключевые моменты:
- В Затоке показали цены на жильё у моря, и они вызвали бурную реакцию в сети.
- Стоимость номера на первой линии стартует от 1000 грн за человека в сутки.
- В комментариях мнения разделились: одни считают цены завышенными, другие — нормальными для курорта.
Цены на отдых в Затоке: сколько стоит жильё у моря
В Украине ещё не начался полноценный пляжный сезон, но обсуждения курортных цен уже идут активно. На этот раз в центре внимания оказалась Затока в Одесской области.
Один из пансионатов опубликовал видео с расценками на проживание. Так стоимость проживания в июне на первой линии у моря составляет:
- двухместный номер — 1000 грн за человека в сутки;
- трехместный — 1200 грн;
- четырехместный — 1400 грн.
При этом в июле и августе отдых подорожает. Например, двухместный номер будет стоить 2200 грн за сутки, то есть 1100 грн за человека.
«Дорого» или «нормально»: спор в комментариях
В комментариях разгорелась дискуссия: одни считают, что цены слишком высокие, особенно с учётом ситуации в стране и общей стоимости жизни. Другие, наоборот, уверены, что для первой линии у моря это нормальная цена.
Вот что пишут люди:
«Дорого? Вы в Буковель не ездили, в наших краях на отдых еще божеские цены».
«Цены я в шоке… Мало того, что туда доедешь — уже ничего не хочется. Но там красиво, жаль, что многое не работает».
«Это очень дешево для первой линии на море… Интересно, где люди отдыхают, если им дорого».
Но есть и противоположные мнения:
«Это слишком дорого. В прошлом году были в Каролино-Бугаз, слышали взрывы из Затоки. За что такие деньги?»
