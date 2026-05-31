Ключевые моменты:

В Затоке показали цены на жильё у моря, и они вызвали бурную реакцию в сети.

Стоимость номера на первой линии стартует от 1000 грн за человека в сутки.

В комментариях мнения разделились: одни считают цены завышенными, другие — нормальными для курорта.

Цены на отдых в Затоке: сколько стоит жильё у моря

В Украине ещё не начался полноценный пляжный сезон, но обсуждения курортных цен уже идут активно. На этот раз в центре внимания оказалась Затока в Одесской области.

Один из пансионатов опубликовал видео с расценками на проживание. Так стоимость проживания в июне на первой линии у моря составляет:

двухместный номер — 1000 грн за человека в сутки;

трехместный — 1200 грн;

четырехместный — 1400 грн.

При этом в июле и августе отдых подорожает. Например, двухместный номер будет стоить 2200 грн за сутки, то есть 1100 грн за человека.

«Дорого» или «нормально»: спор в комментариях

В комментариях разгорелась дискуссия: одни считают, что цены слишком высокие, особенно с учётом ситуации в стране и общей стоимости жизни. Другие, наоборот, уверены, что для первой линии у моря это нормальная цена.

Вот что пишут люди:

«Дорого? Вы в Буковель не ездили, в наших краях на отдых еще божеские цены».

«Цены я в шоке… Мало того, что туда доедешь — уже ничего не хочется. Но там красиво, жаль, что многое не работает».

«Это очень дешево для первой линии на море… Интересно, где люди отдыхают, если им дорого».

Но есть и противоположные мнения:

«Это слишком дорого. В прошлом году были в Каролино-Бугаз, слышали взрывы из Затоки. За что такие деньги?»

Читайте также: В Одессе обещают больше муниципальных пляжей: что должно быть бесплатным для отдыхающих