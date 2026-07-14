Ключевые моменты:

Из-за отмены в 2025 году правил эксплуатации пляжей у мэрии Одессы нет законного права изымать шезлонги или демонтировать коммерческие объекты нарушителей.

Такие популярные локации, как Ланжерон, Отрада, Аркадия и Золотой Берег, работают без официальных актов открытия.

Председатель профильной комиссии возмутился тем, что стихийную торговлю на улицах Одессы пресекают жестко, а незаконный бизнес на пляжах закрыть не могут.

В ближайшее время депутаты совместно с военной администрацией планируют провести выездную проверку «мятежных» пляжей.

В Одессе насчитали 10 нелегальных пляжей

В Одессе обсудили работу нелегальных пляжей, которые продолжают принимать отдыхающих и предоставлять услуги, несмотря на отсутствие официальных разрешений и угрозу обстрелов. Как выяснилось во время заседания профильной комиссии Одесского горсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций, состоявшегося 13 июля 2026 года, сейчас в Одессе выявлено сразу 10 участков побережья, которые работают без официального акта открытия. Среди них — зоны на Ланжероне, в Отраде, Аркадии, на Золотом Берегу, а также на пляжах «Чайка» и «Курортный».

Официально они закрыты, о чем свидетельствуют установленные информационные стенды. Однако на практике там спокойно расставляют шезлонги, работают бары и бассейны.

Председатель комиссии Михаил Карпенчук возмутился избирательным подходом правоохранительных и контролирующих органов:

«Получается как-то дико: когда бабушка стоит огурцы продает где-то на тротуаре, то приезжают, забирают у нее эти огурцы, переворачивают все — и есть силы, и есть возможность. А когда речь идет о городской земле, то вдруг таких возможностей нет».

Бездействие из-за отмененных правил: Что мешает изымать шезлонги?

Как объяснили в мэрии, главная юридическая проблема заключается в отмене в 2025 году «Правил оборудования и эксплуатации пляжей города Одессы». Из-за этого коммунальные службы потеряли действенный рычаг влияния — они не имеют права демонтировать коммерческое имущество или изымать шезлонги у нарушителей.

«Из-за того, что отменили правила эксплуатации пляжей, нет механизма действий относительно нарушителей. Нет законного права у города изымать элементы благоустройства. Мы можем только выдать предписание и все», — отметил и.о. директора КП «Побережье Одессы» Дмитрий Биляев.

Ограничить доступ людей к самой воде власть также не может, ведь по закону каждый гражданин имеет право на беспрепятственный доступ к водоемам. В свою очередь, военное командование и комендатура также подтвердили отсутствие механизма принудительного физического закрытия пляжных зон.

Судебная война прокуратуры и проверки на местах

Что касается возможности разорвать договоры аренды с недобросовестными предпринимателями в одностороннем порядке, в мэрии объясняют: это возможно в основном только через суд. Областная прокуратура еще с осени прошлого года ведет активную судебную кампанию с требованием признать недействительными договоры аренды одесской земли на побережье. Однако, пока судебные разбирательства продолжаются, предприниматели продолжают зарабатывать деньги.

Отдельно на комиссии обратили внимание на фирму «Житлобудсервіс», которая арендует большой участок площадью более 50 соток. Несмотря на регулярные замечания и выявленные нарушения (например, ненадлежащее обустройство пандусов), бизнес спокойно функционирует дальше.

Вопрос принудительной остановки работы пляжей, которые не получили официального разрешения на открытие, уже обсуждался совместно с представителями силовых структур (полиции, Нацгвардии и др.) на совещании в военной комендатуре.

По результатам обсуждения члены комиссии единогласно проголосовали за создание выездной рабочей группы. Депутаты, представители департамента торговли и управления инженерной защиты побережья совместно проверят нелегальные пляжи, чтобы зафиксировать нарушения и найти механизмы воздействия на нарушителей требований безопасности.

По состоянию на июль 2026 года в Одессе насчитывается 58 арендованных участков пляжей. Из них:

35 пляжей работают официально (31 арендованный и 4 коммунальных);

4 зоны уже прошли проверку ТЭБ и ЧС и ожидают утверждения актов на открытие от ОВА;

12 участков решили вообще не открываться в этом году.

Напомним, в конце июня на одном из неофициальных одесских пляжей в результате российской атаки погибла 26-летняя туристка из Киева. Сейчас правоохранители расследуют уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц мэрии и арендатора этого участка побережья.