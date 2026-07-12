Ключевые моменты:

Пляж открыт ежедневно с 8:00 до 20:00. В это же время на территории дежурят спасатели и полиция.

Стоянка возле КНС обойдется в 100 грн для легковушек и 200 грн для микроавтобусов за день. Для ветеранов и людей с инвалидностью въезд бесплатный.

Никаких бананов, гидроциклов и моторных лодок — водные аттракционы в этом сезоне остаются под строгим запретом.

Правила отдыха на пляже Черноморска в 2026 году

Как сообщили в Черноморском городском совете, несмотря на официальное открытие центрального пляжа, война диктует свои условия. Безопасность остается на первом месте, поэтому развлекательные моторные плавсредства на воду выпускать не будут. За порядком и безопасностью на побережье будут следить сотрудники полиции и спасательные станции.

Согласно муниципальному распоряжению, часы работы пляжа – с 8:00 до 20:00. На пляже есть укрытие.

Исполняющая обязанности городского головы Черноморска Елена Шолар призвала местный бизнес активно включаться в работу: поддерживать чистоту, не загромождать проходы к морю и создавать комфорт для людей. Также на территории продлят время работы городских туалетов, на которые установили фиксированный тариф. Чиновница призвала владельцев прибрежных заведений также идти навстречу отдыхающим и беспрепятственно пускать людей в уборные.

Платная парковка в Черноморске: цены и льготы для военных

Для тех, кто предпочитает добираться до моря на собственном авто, ежедневно с 08:00 до 20:00 работает официальная автостоянка в районе канализационно-насосной станции (КНС).

Установлены следующие тарифы за день парковки:

Легковые автомобили — 100 гривен;

Микроавтобусы и автобусы — 200 гривен.

Военнослужащим, ветеранам войны, участникам боевых действий (УБД) и лицам с инвалидностью гарантирован абсолютно бесплатный въезд. Елена Шолар отдельно подчеркнула, что работа парковки должна быть прозрачной: «Если кто-то не получит кассовый чек — обязательно сообщайте».

Отдыхающих просят быть предельно внимательными на воде, тщательно следить за детьми и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги — при объявлении опасности нужно немедленно пройти в укрытие.

Напомним, в Одесской области официально открыли еще 9 пляжных зон после завершения проверок. Общее количество разрешенных для отдыха пляжей в области выросло до 36.