Ключевые моменты:

В области действуют стабилизационные почасовые графики.

В Одессе экстренные отключения.

Графики могут быть изменены в течение дня.

Отключение вводится в зависимости от состояния энергосистемы и технических возможностей электросетей. Графики могут оперативно изменяться в течение всего дня.

По информации ДТЭК Одесские электросети, стабилизационные графики применяются в районах области, где это позволяет инфраструктура. В Одессе из-за последствий вражеских атак продолжаются экстренные отключения.

Энергетики призывают жителей следить за обновлением и проверять актуальные графики на официальных ресурсах компании.



Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

