Ключевые моменты:

  • В области действуют стабилизационные почасовые графики.
  • В Одессе экстренные отключения.
  • Графики могут быть изменены в течение дня.

Отключение вводится в зависимости от состояния энергосистемы и технических возможностей электросетей. Графики могут оперативно изменяться в течение всего дня.

По информации ДТЭК Одесские электросети, стабилизационные графики применяются в районах области, где это позволяет инфраструктура. В Одессе из-за последствий вражеских атак продолжаются экстренные отключения.

Энергетики призывают жителей следить за обновлением и проверять актуальные графики на официальных ресурсах компании.

Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

