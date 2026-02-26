Ключевые моменты:
- В области действуют стабилизационные почасовые графики.
- В Одессе экстренные отключения.
- Графики могут быть изменены в течение дня.
Отключение вводится в зависимости от состояния энергосистемы и технических возможностей электросетей. Графики могут оперативно изменяться в течение всего дня.
По информации ДТЭК Одесские электросети, стабилизационные графики применяются в районах области, где это позволяет инфраструктура. В Одессе из-за последствий вражеских атак продолжаются экстренные отключения.
Энергетики призывают жителей следить за обновлением и проверять актуальные графики на официальных ресурсах компании.
Где проверить актуальные графики и отключения
Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Также читайте: Инфраструктура, больницы, переселенцы: как Чехия будет помогать Одессе.
Спросить AI: