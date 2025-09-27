Ключевые моменты:
- В Одессе 27 сентября проходят плановые ремонты на электросетях. Из-за этого до вечера часть города останется без электричества;
- Отключения затронули улицы в ведении Центрального, Северного и Южного РЭС;
- Восстановить электроснабжение обещают к вечеру.
Согласно данным, который обнародовал Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офіційно», без электроснабжения временно останутся улицы в ведении Центрального, Северного и Южного РЭС.
Центральный РЭС
- Авиационная, 1;
- Бойчука Михаила, 50-56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А;
- Буковецкого, 11-26;
- Вадатурского Алексея, 66-92;
- Весенняя, 4-41;
- Глиняная, 27-48;
- Гранитная, 1-26;
- Ефимова, 2-19, 29-49;
- Лип Ивана и Юрия, 9-59;
- Живописная, 15-22Е;
- Мраморная, 27-48;
- Могильницкой Галины, 2, 4А, 5, 9;
- Александра Тимошенко, 39, 41, 42;
- Пишенина Фёдора, 8;
- Поездная, 5, 5А, 6;
- Шота Руставели, 23А-53/корп.1;
- Складская, 2, 2/4;
- Ивана Фунтового Ивана, 1-24А;
- Вячеслава Черновола, 7;
- Люстдорфская дорога, 2Б, 4Б, 4В;
- пер. Герцена, 2-11, 51;
- пер. Парашютный, 1А-8Б;
- пер. Рекордный, 1-7/корп.1.
Работы до 19:00.
Вас также заинтересует: Магнитные бури и головные боли – прогноз на 27 сентября
Северный РЭС
- Авангардная, 1-31;
- Ивахненко Петра, 71-79А;
- Коблевская, 34-58Б;
- Крашевского Юзефа, 36-52А;
- Летняя, 1-30;
- Мациевской, 41-60А;
- Обрывистая, 1-22;
- Трусовская, 39-60Б.
Работы до 20:00.
Также напомним, что в понедельник, 29 сентября, в части домов Одессы временно отключат воду
Южный РЭС
- Приморская, 138А;
- Солнечная, 29;
- пер. Приморский, 2, 2А, 3/5, 4, 4А, 4Б;
- просп. Свободы.
Работы до 20:00.