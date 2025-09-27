Отключения света

Ключевые моменты:

  • В Одессе 27 сентября проходят плановые ремонты на электросетях. Из-за этого до вечера часть города останется без электричества;
  • Отключения затронули улицы в ведении Центрального, Северного и Южного РЭС;
  • Восстановить электроснабжение обещают к вечеру.

Согласно данным, который обнародовал Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офіційно», без электроснабжения временно останутся улицы в ведении Центрального, Северного и Южного РЭС.

Центральный РЭС

  • Авиационная, 1;
  • Бойчука Михаила, 50-56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А;
  • Буковецкого, 11-26;
  • Вадатурского Алексея, 66-92;
  • Весенняя, 4-41;
  • Глиняная, 27-48;
  • Гранитная, 1-26;
  • Ефимова, 2-19, 29-49;
  • Лип Ивана и Юрия, 9-59;
  • Живописная, 15-22Е;
  • Мраморная, 27-48;
  • Могильницкой Галины, 2, 4А, 5, 9;
  • Александра Тимошенко, 39, 41, 42;
  • Пишенина Фёдора, 8;
  • Поездная, 5, 5А, 6;
  • Шота Руставели, 23А-53/корп.1;
  • Складская, 2, 2/4;
  • Ивана Фунтового Ивана, 1-24А;
  • Вячеслава Черновола, 7;
  • Люстдорфская дорога, 2Б, 4Б, 4В;
  • пер. Герцена, 2-11, 51;
  • пер. Парашютный, 1А-8Б;
  • пер. Рекордный, 1-7/корп.1.

Работы до 19:00.

Вас также заинтересует: Магнитные бури и головные боли – прогноз на 27 сентября

Северный РЭС

  • Авангардная, 1-31;
  • Ивахненко Петра, 71-79А;
  • Коблевская, 34-58Б;
  • Крашевского Юзефа, 36-52А;
  • Летняя, 1-30;
  • Мациевской, 41-60А;
  • Обрывистая, 1-22;
  • Трусовская, 39-60Б.

Работы до 20:00.

Также напомним, что в понедельник, 29 сентября, в части домов Одессы временно отключат воду

Южный РЭС

  • Приморская, 138А;
  • Солнечная, 29;
  • пер. Приморский, 2, 2А, 3/5, 4, 4А, 4Б;
  • просп. Свободы.

Работы до 20:00.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме