нет воды

Ключевые моменты:

  • Отключение воды в части Приморского района,
  • Ремонтные работы будут продолжаться с 09:00 до 22:00.

Перечень адресов

В Одессе будет отключена вода потребителям следующих улиц города:

  • Греческая, 
  • Дерибасовская, 2-6 и 1-7, 
  • Леха Качинского, 2-26 и 1-13, 
  • Нины Строкатой, 
  • Польский спуск,
  • Ришельевская, 5-33, 
  • Святослава Караванского, 9-29, 
  • Троицкая, 
  • Украинских Героев, 9-11, 
  • Еврейская, 
  • Европейская, 24-28, 
  • Итальянская, 6-38 и 1-29.

Телефоны для справок

