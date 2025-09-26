Ключевые моменты:
- Отключение воды в части Приморского района,
- Ремонтные работы будут продолжаться с 09:00 до 22:00.
Перечень адресов
В Одессе будет отключена вода потребителям следующих улиц города:
- Греческая,
- Дерибасовская, 2-6 и 1-7,
- Леха Качинского, 2-26 и 1-13,
- Нины Строкатой,
- Польский спуск,
- Ришельевская, 5-33,
- Святослава Караванского, 9-29,
- Троицкая,
- Украинских Героев, 9-11,
- Еврейская,
- Европейская, 24-28,
- Итальянская, 6-38 и 1-29.
Телефоны для справок
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155 (круглосуточно)
