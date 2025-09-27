Ключевые моменты
- 27 сентября прогнозируется нормальная магнитосфера, без ощутимых волнений и бурь.
В субботу, 27 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.
Выбор редакции: В Одессе открыли новый бюветный комплекс с артезианской скважиной (фото)
Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости.
Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами:
- Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
- Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
- Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
- Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
- Следите за артериальным давлением.