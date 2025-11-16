Ключевые моменты:

Завтра, 17 ноября 2025 года, по распоряжению «Укрэнерго» в большинстве регионов Украины снова будут действовать ограничения потребления электроэнергии.

Стабилизационные отключения света ожидаются и в Одесской области.

Время и объем отключений могут изменяться в течение дня в зависимости от ситуации на энергетических объектах.

Рекомендуется экономно расходовать электроэнергию, когда она подается по графику.

Согласно обнародованным сегодня обновленным данным компании ДТЭК, время и объем применения ограничений в Одессе и области в воскресенье будут такими:

В то же время не стоит забывать, что время и объем ограничений в течение дня могут измениться как в лучшую, так и в худшую сторону (если враг снова атакует объекты энергетики и разрушения будут достаточно серьезными).

Стоит отметить, что на этих выходных графики стабилизационных отключений света в Одессе были более щадящими: так, сегодня, 16 ноября, отключения света в Одессе были отменены до 16:00 часов.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Также следите за информацией на нашем сайте и в Телеграм-канале «Одесской жизни».

А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

Читайте также: Одесская область получит более 230 миллионов гривен на восстановление после атак.