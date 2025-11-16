Ключевые моменты:
- 14 ноября в селе Бочмановка состоялась благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ.
- Мероприятие было приурочено ко Дню работников сельского хозяйства.
- Гости ярмарки могли приобрести украинские блюда, сувениры, вышиванки, игрушки и изделия ручной работы.
- По итогам ярмарки собрано 460,3 тыс. грн, которые направят на нужды Вооруженных Сил Украины.
Украинские народные традиции царили на ярмарочной площади. Символы Украины украшали каждую локацию — красные гроздья калины, хлебные колосья и яркие колоритные ковры.
Обряд освящения ярмарки провел капеллан Михаил Базилько.
Благотворительная ярмарка представила посетителям домашние блюда, сувениры, игрушки, картины, вышиванки и изделия ручной работы. Музыкальное сопровождение поддерживало праздничную атмосферу и подчеркивало единство участников.
Каждая громада Подолья подготовила к празднику традиционные украинские блюда, среди которых особой популярностью пользовались вареники, пироги, голубцы, медовые пряники, рогалики и другие угощения.
По итогам благотворительного мероприятия собрано 460 300 гривен. Все средства будут направлены на поддержку Вооружённых Сил Украины.
Среди гостей были народный депутат Украины Степан Чернявский, заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский, депутат Сергей Веселов, советник главы ОГА Анатолий Артеменко, депутаты разных уровней, главы территориальных громад района, военные подразделений, аграрии и жители региона.
– Когда мы вместе, мы можем все: поддержать армию, помочь друг другу и уверенно идти к победе, – отметил начальник Подольской РВА Михаил Лазаренко, поблагодарив громады, волонтеров, аграриев и жителей района за сплоченность и постоянную помощь защитникам.
