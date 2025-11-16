Одесский Дом Руссова в тумане

Ключевые моменты:

  • Ночью и утром 17 ноября в Одессе и области ожидается туман с видимостью 200–500 м.
  • Существенных осадков не прогнозируется.
  • Ветер южный, 9–14 м/с.
  • Температура в Одессе: ночью +7+9°С, днем +13+15°С.
  • В Одесской области: ночью +4+9°С, днем +13+18°С.
  • На дорогах области возможно ухудшение видимости.

Прогноз погоды в Одессе на 17 ноября

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем воздух прогреется до 13-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 17 ноября

По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-9°С тепла, днем 13-18°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

