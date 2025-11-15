Ключевые моменты:

16 ноября в Украине действуют ограничения потребления электроэнергии по решению «Укрэнерго».

Стабилизационные отключения затронут и Одесскую область.

ДТЭК опубликовал обновленные графики на воскресенье.

Параметры отключений могут меняться из-за погодных условий и ситуации в энергосистеме.

Одесситам рекомендуют следить за обновлениями в официальных источниках и экономно расходовать электроэнергию.

Согласно обнародованным сегодня обновленным данным компании ДТЭК, время и объем применения ограничений в Одессе и области в воскресенье будут следующими:

При этом энергетики напоминают: время и объем ограничений в течение дня могут измениться. Это зависит от ряда факторов – как от вероятности очередных российских ударов по энергообъектам, так и от погодных условий (например, при солнечной погоде более активно работают солнечные, а при ветренной – ветровые электростанции, что также оказывает влияние на объем генерации электричества).

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

