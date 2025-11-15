Ключевые моменты:
- 16 ноября в Украине действуют ограничения потребления электроэнергии по решению «Укрэнерго».
- Стабилизационные отключения затронут и Одесскую область.
- ДТЭК опубликовал обновленные графики на воскресенье.
- Параметры отключений могут меняться из-за погодных условий и ситуации в энергосистеме.
- Одесситам рекомендуют следить за обновлениями в официальных источниках и экономно расходовать электроэнергию.
Согласно обнародованным сегодня обновленным данным компании ДТЭК, время и объем применения ограничений в Одессе и области в воскресенье будут следующими:
При этом энергетики напоминают: время и объем ограничений в течение дня могут измениться. Это зависит от ряда факторов – как от вероятности очередных российских ударов по энергообъектам, так и от погодных условий (например, при солнечной погоде более активно работают солнечные, а при ветренной – ветровые электростанции, что также оказывает влияние на объем генерации электричества).
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Также следите за информацией на нашем сайте и в Телеграм-канале «Одесской жизни».
А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.
