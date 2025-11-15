Ключевые моменты:

  • Сегодня, 15 ноября, часть Пересыпского района Одессы осталась без водоснабжения из-за аварийных ремонтных работ.
  • Городские службы организовали подвоз технической воды, разместив автоцистерны по нескольким адресам. Обнародован полный список точек, где можно набрать воду.
  • Бюветные комплексы на ул. Крымской и ул. Героев обороны Одессы, 60-В, два дня будут работать дольше.

На период отключения воды коммунальные службы города организовали подвоз технической воды автоцистернами.

Адреса размещения автоцистерн с технической водой:

  • ул. Семена Палия, 108;
  • ул. 28 бригады (Паустовского), 29 (напротив арки);
  • ул. Академика Заболотного (напротив арки);
  • ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1;
  • ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 (во дворе);
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • ул. Академика Заболотного, 1 (возле подстанции экстренной медицинской помощи);
  • ул. Марсельская, 9 (возле супермаркета «Таврия В»);
  • бульв. Десантный, 14 (возле ЗАГСа Пересыпского района);
  • ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 82 (возле детской площадки);
  • ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 18 (во дворе);
  • ул. Лузановская, 67 (возле офиса УК «Клевер»);
  • ул. Жолио-Кюри, 26;
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 155;
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 139а;
  • ул. Крымская, 82.

Часть Одессы без воды: где стоят автоцистерны с технической водой

Помимо этого, сегодня и завтра, 15 и 16 ноября, бюветные комплексы в Пересыпском районе Одессы, расположенные по ул. Крымская и ул. Героев обороны Одессы, 60-В, будут работать дольше – с 07:00 до 22:00 часов.

Мэрия призывает жителей запастись водой заранее и следить за обновлениями коммунальных служб.

