Ключевые моменты:
- Сегодня, 15 ноября, часть Пересыпского района Одессы осталась без водоснабжения из-за аварийных ремонтных работ.
- Городские службы организовали подвоз технической воды, разместив автоцистерны по нескольким адресам. Обнародован полный список точек, где можно набрать воду.
- Бюветные комплексы на ул. Крымской и ул. Героев обороны Одессы, 60-В, два дня будут работать дольше.
На период отключения воды коммунальные службы города организовали подвоз технической воды автоцистернами.
Адреса размещения автоцистерн с технической водой:
- ул. Семена Палия, 108;
- ул. 28 бригады (Паустовского), 29 (напротив арки);
- ул. Академика Заболотного (напротив арки);
- ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1;
- ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 (во дворе);
- ул. Академика Заболотного, 12;
- ул. Академика Заболотного, 1 (возле подстанции экстренной медицинской помощи);
- ул. Марсельская, 9 (возле супермаркета «Таврия В»);
- бульв. Десантный, 14 (возле ЗАГСа Пересыпского района);
- ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 82 (возле детской площадки);
- ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 18 (во дворе);
- ул. Лузановская, 67 (возле офиса УК «Клевер»);
- ул. Жолио-Кюри, 26;
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 155;
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 139а;
- ул. Крымская, 82.
Помимо этого, сегодня и завтра, 15 и 16 ноября, бюветные комплексы в Пересыпском районе Одессы, расположенные по ул. Крымская и ул. Героев обороны Одессы, 60-В, будут работать дольше – с 07:00 до 22:00 часов.
Мэрия призывает жителей запастись водой заранее и следить за обновлениями коммунальных служб.
