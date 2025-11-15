Ключевые моменты:
- В Одессе и области на завтрашний день, 16 ноября, объявлен первый (желтый) уровень погодной опасности из-за тумана.
- В то же время осадков не ожидается.
- Температура воздуха: в Одессе ночью +6+8°С, днем +11+13°С.
- В области ночью +3+8°С, днем +8+13°С.
Прогноз погоды в Одессе на 16 ноября
В Одессе в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер северный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 ноября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер северный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем она поднимется до 8-13°С.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Автор фото – Александр Бурлак
