Туман в Одессе

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области на завтрашний день, 16 ноября, объявлен первый (желтый) уровень погодной опасности из-за тумана.
  • В то же время осадков не ожидается.
  • Температура воздуха: в Одессе ночью +6+8°С, днем +11+13°С.
  • В области ночью +3+8°С, днем +8+13°С.

Прогноз погоды в Одессе на 16 ноября

В Одессе в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер северный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 16 ноября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер северный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем она поднимется до 8-13°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

