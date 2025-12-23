Ключевые моменты:

Массированные атаки по энергетике Одесщины оставили без света десятки тысяч семей.

Энергетики работают круглосуточно, но тревоги постоянно останавливают ремонт.

В сутки восстановили свет для 75 тыс. семей, но 52 тыс. до сих пор без электричества.

Обстрел 22 декабря: обесточены части Одесского, Пересыпского, Измаильского, Белгород-Днестровского р-нов.

Энергетики работают круглосуточно

Враг в очередной раз нанес массированные удары по энергетической системе Одесщины. Ремонтные бригады работают круглосуточно, однако постоянные тревоги усложняют восстановительные работы. Добавим, что в некоторых районах вводятся плановые отключения для предотвращения аварийных ситуаций. К слову, самая плохая обстановка сложилась на юге региона и в отдельных частях Одессы.

По словам и. министра энергетики Украины Артеме Некрасова, в Одесской области активно устраняют последствия нескольких последовательных атак на ключевые объекты энергетики. Ведь многие потребители до сих пор остаются без света.

Добавим, что ДТЭК сообщила о риске перегрузок на подстанциях и линиях в некоторых районах Одессы, что может привести к временным ограничениям. Такие меры необходимы во избежание глобальных сбоев в сети.

Напомним, что в результате обстрелов 22 декабря электроэнергия исчезла в отдельных зонах Одесского, Пересыпского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Всего за минувшие сутки энергетикам удалось подключить к сети около 75 тысяч семей в Одесской области. Однако вечером без света еще находилось около 52 тысяч домохозяйств. Работы ведутся без остановок, но регулярно останавливают сигналы тревоги. Кроме этого, в Белгород-Днестровском районе днем ​​возобновили єлектричество для большинства критических объектов и подали свет до 62,9 тысячи домов. Однако значительное количество домов до сих пор без света из-за перегрузки сетей.

Стоит отметить, что в Пересыпском районе Одессы подстанции получили повторные удары в течение недели. Повреждения серьезные, однако удалось подключить около 12 тысяч человек. Остальные несколько десятков тысяч семей ждут — резервные линии не выдержат полной нагрузки сразу.

