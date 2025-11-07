Ключевые моменты:

Вечером 7 ноября Россия снова атаковала Одесскую область ударными дронами.

Поврежден объект энергетической инфраструктуры на юге региона.

В акватории Черного моря находится ракетоноситель с восемью «Калибрами».

Зафиксированы три борта МИГ-31К – носители ракет «Кинжал».

По всей Украине сохраняется ракетная опасность, возможны новые атаки.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры на юге области. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала», – сообщил глава ОВА.

Ракетная опасность по всей Украине: враг пустил «Калибры» и «Кинжалы»

А в 22:46 снова был дан сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности.

По данным мониторинговых каналов, в настоящее время в акваторию Черного моря выведен один надводный ракетоноситель с общим суммарным залпом 8 ракет морского базирования «Калибр». Позже стало известно, что первые ракеты взяли курс на Кропивницкий.

Кроме того, в воздухе зафиксированы три борта МИГ-31К – носители ракет Х-47м2 «Кинжал».

В 23:29 мониториновые Телеграм-каналы сообщили о пуске «Кинжалов», но снова не в сторону Одесской области – предварительно в сторону Кременчуга, а также Киева.

На данный момент ракетная опасность сохраняется по всей территории Украины. Враг снова пытается нанести удары по энергетической инфраструктуре.

Оставайтесь в укрытиях!

ОБНОВЛЕНО: В 0:16 был дан отбой воздушной тревоги. Ракеты в воздушном пространстве Украины больше не фиксируются. Официальная информация о последствиях атаки поступит позже.

Как сообщала «Одесская жизнь», ночью 7 ноября Одесская область снова оказалась под ударом вражеских беспилотников. Большинство целей удалось сбить, однако несколько дронов повредили объекты энергетики и хозяйственные здания.