Ключевые моменты:
- В Одессе 23 декабря снова действуют стабилизационные отключения света.
- Актуальные графики отключений можно проверить на сайте ДТЭК «Одесские электросети», а также в Viber и Telegram.
- В ДТЭК предупреждают, что графики могут меняться по командам «Укрэнерго», а аварийные отключения заранее не прогнозируются.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
При этом в ДТЭК напоминают: если «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся.
Энергетики просят одесситов проверять графики в течение дня, особенно перед важными делами.
Кроме того, в компании напоминают, что, помимо стабилизационных отключений, есть и аварийные, предугадать которые невозможно.
«Мы знаем о них и отрабатываем в порядке очереди», – отмечают в ДТЭК «Одесские электросети».
Напомним, в ночь на 23 декабря Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак. Основной целью ракетно-дроновых ударов снова была энергетическая инфраструктура, что привело к экстренным отключениям света в ряде регионов.