Ключевые моменты:

В Одессе 23 декабря снова действуют стабилизационные отключения света.

Актуальные графики отключений можно проверить на сайте ДТЭК «Одесские электросети», а также в Viber и Telegram.

В ДТЭК предупреждают, что графики могут меняться по командам «Укрэнерго», а аварийные отключения заранее не прогнозируются.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

При этом в ДТЭК напоминают: если «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся.

Энергетики просят одесситов проверять графики в течение дня, особенно перед важными делами.

Кроме того, в компании напоминают, что, помимо стабилизационных отключений, есть и аварийные, предугадать которые невозможно.

«Мы знаем о них и отрабатываем в порядке очереди», – отмечают в ДТЭК «Одесские электросети».

Напомним, в ночь на 23 декабря Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак. Основной целью ракетно-дроновых ударов снова была энергетическая инфраструктура, что привело к экстренным отключениям света в ряде регионов.