Ключевые моменты:
- Из-за плановые ремонтных работ энергетиков часть Одессы 11 сентября осталась без света.
- Отключения коснулись абонентов Южного, Северного и Центрального РЭС.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая,
- Выставочная, 14-32,
- Глаубермана,
- Донецкая,
- Керченская, 27-47, 36-62,
- Кишиневская, 2-24,
- О. Кошица,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- И. Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 23-68,
- Южная, 8,
- Южная дорога, 18,
- Похилая, 1-59, 2-56, 174,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штильова, 2-118,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й, 2-й Дунаевского,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- пер. Квантовый,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинской Леси, 10,12,20, 11, 11А,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Базарная, 70,
- Балковская, 50, 52а, 69, 71/73, 73, 79, 81, 83, 87, 89а, 93, 95,
- Дидрихсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
- Дюковская, 4,
- Колонтаевская, 34-53,
- Скосная, 1-76,
- Кузьмина Тараса, 34-49,
- Раскидайловская, 40-65,
- Средняя, 38-59,
- пер. Поперечный, 1-17а,
- спуск Олейника Степана, 3-12.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- 1 линия Уильямса 43, 19/1,
- Академическая, 47а,
- Березанская, 3/корп.12,
- Академика Вернадского, 18-51А,
- Дача Ковалевского,
- Китобойная, 6,
- Куприна, 50-54б,
- Максишка Дениса, 28-38Б,
- Педагогическая, 21,
- Садовского, 1-47Б,
- Саксаганского, 1-35,
- Черниговская, 1-24,
- Чикаленко Евгения, 17,17а,17б,17в,31, 19, 33,
- Шелухина Сергея, 25А, 27,
- Марии Демченко. 5-я Линия, 30, 38,
- Марии Демченко. 6-я Линия, 38,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
- пер. 2-й Китобойный, 1-18а,
- пер. Амундсена, 2/4,
- пер. Водный, 2-21,
- пер. Карпенко-Карого, 2-21,
- пер. Черниговский, 1а.