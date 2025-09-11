Отключения света

Ключевые моменты:

  • Из-за плановые ремонтных работ энергетиков часть Одессы 11 сентября осталась без света.
  • Отключения коснулись абонентов Южного, Северного и Центрального РЭС.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая,
  • Выставочная, 14-32,
  • Глаубермана,
  • Донецкая,
  • Керченская, 27-47, 36-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • О. Кошица,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • И. Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 23-68,
  • Южная, 8,
  • Южная дорога, 18,
  • Похилая, 1-59, 2-56, 174,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штильова, 2-118,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й, 2-й Дунаевского,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • пер. Квантовый,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинской Леси, 10,12,20, 11, 11А,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Базарная, 70,
  • Балковская, 50, 52а, 69, 71/73, 73, 79, 81, 83, 87, 89а, 93, 95,
  • Дидрихсона, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
  • Дюковская, 4,
  • Колонтаевская, 34-53,
  • Скосная, 1-76,
  • Кузьмина Тараса, 34-49,
  • Раскидайловская, 40-65,
  • Средняя, 38-59,
  • пер. Поперечный, 1-17а,
  • спуск Олейника Степана, 3-12.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • 1 линия Уильямса 43, 19/1,
  • Академическая, 47а,
  • Березанская, 3/корп.12,
  • Академика Вернадского, 18-51А,
  • Дача Ковалевского,
  • Китобойная, 6,
  • Куприна, 50-54б,
  • Максишка Дениса, 28-38Б,
  • Педагогическая, 21,
  • Садовского, 1-47Б,
  • Саксаганского, 1-35,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чикаленко Евгения, 17,17а,17б,17в,31, 19, 33,
  • Шелухина Сергея, 25А, 27,
  • Марии Демченко. 5-я Линия, 30, 38,
  • Марии Демченко. 6-я Линия, 38,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
  • пер. 2-й Китобойный, 1-18а,
  • пер. Амундсена, 2/4,
  • пер. Водный, 2-21,
  • пер. Карпенко-Карого, 2-21,
  • пер. Черниговский, 1а.

