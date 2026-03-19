Невосполнимая утрата: Одесская область скорбит по погибшей защитнице

В Курисовскую громаду Одесской области пришла трагическая весть: защищая свободу и независимость Украины, погибла военнослужащая Екатерина Голота.

В местном сельсовете выразили глубокие соболезнования родным, близким и побратимам погибшей. Екатерина навсегда останется в памяти тех, кто ее знал, как светлый, добрый и невероятно мужественный человек, сохранивший верность присяге до последнего вздоха.

Информация о прощании

Церемония прощания и похороны Героини состоятся завтра, 20 марта. Земляков призывают присоединиться к «коридору почета», чтобы отдать последнюю дань уважения защитнице:

с. Курисово: в 09:30;

с. Александровка: в 09:40.

Ранее Визирская громада Одесской области сообщила о гибели военнослужащей Валентины Винограденко. Защитница погибла 14 марта 2026 года.