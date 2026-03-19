Ключевые моменты:
- Во время выполнения боевого задания погибла жительница Одесской области, защитница Екатерина Голота.
- Сельсовет Курисово характеризует погибшую как светлого, искреннего и верного присяге человека.
- Прощание с военнослужащей состоится в пятницу, 20 марта.
В громаде организуют «коридор почета» в селах Курисово и Александровка для торжественного прощания.
Невосполнимая утрата: Одесская область скорбит по погибшей защитнице
В Курисовскую громаду Одесской области пришла трагическая весть: защищая свободу и независимость Украины, погибла военнослужащая Екатерина Голота.
В местном сельсовете выразили глубокие соболезнования родным, близким и побратимам погибшей. Екатерина навсегда останется в памяти тех, кто ее знал, как светлый, добрый и невероятно мужественный человек, сохранивший верность присяге до последнего вздоха.
Информация о прощании
Церемония прощания и похороны Героини состоятся завтра, 20 марта. Земляков призывают присоединиться к «коридору почета», чтобы отдать последнюю дань уважения защитнице:
- с. Курисово: в 09:30;
- с. Александровка: в 09:40.
Ранее Визирская громада Одесской области сообщила о гибели военнослужащей Валентины Винограденко. Защитница погибла 14 марта 2026 года.