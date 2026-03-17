Что известно о гибели военнослужащей из Визирской громады

В Визирской громаде Одесской области сообщили о гибели военнослужащей

Валентины Винограденко. Официальная информация опубликована на странице Визирской сельской рады в Facebook.

Согласно сообщению, защитница трагически погибла 14 марта 2026 года. Обстоятельства её гибели не уточняются.

В громаде отметили, что светлая память о Валентине Винограденко навсегда останется в сердцах родных, близких и всех, кто её знал.

Прощание с погибшей военнослужащей состоится 18 марта в селе Причерноморское.

Формирование живого коридора запланировано на 09:30. Маршрут будет проходить от начала села со стороны заправки до дома по адресу: ул. Центральная, 35.

Местные власти обратились к жителям громады с просьбой почтить память защитницы и провести её в последний путь, образовав живой коридор.

В сообщении также выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей.