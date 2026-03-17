Ключевые моменты:
- 14 марта погибла военнослужащая Валентина Винограденко;
- О потере сообщила Визирская сельская рада;
- Прощание состоится 18 марта в селе Причерноморское.
- Что известно о гибели военнослужащей из Визирской громады
В Визирской громаде Одесской области сообщили о гибели военнослужащей
Валентины Винограденко. Официальная информация опубликована на странице Визирской сельской рады в Facebook.
Согласно сообщению, защитница трагически погибла 14 марта 2026 года. Обстоятельства её гибели не уточняются.
В громаде отметили, что светлая память о Валентине Винограденко навсегда останется в сердцах родных, близких и всех, кто её знал.
Прощание с погибшей военнослужащей состоится 18 марта в селе Причерноморское.
Формирование живого коридора запланировано на 09:30. Маршрут будет проходить от начала села со стороны заправки до дома по адресу: ул. Центральная, 35.
Местные власти обратились к жителям громады с просьбой почтить память защитницы и провести её в последний путь, образовав живой коридор.
В сообщении также выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей.