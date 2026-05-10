Ключевые моменты:

В Одесской области внедряются новые методы реабилитации раненых военных из-за адаптивного спорта и киберреабилитации.

К восстановлению защитников привлечены психологи и реабилитологи.

Киберспорт помогает ветеранам улучшить психологическое состояние, концентрацию, реакцию и командное взаимодействие.

Особую поддержку оказывают военным, которые недавно вернулись с фронта и адаптируются к гражданской жизни.

Восстановление после фронта

В Одесской области внедряются современные подходы к реабилитации раненых военных, сочетая адаптивный спорт с киберреабилитацией. В целом, к процессу восстановления защитников привлечены психологи и реабилитологи, сообщили в Одесской областной государственной администрации.

Одним из ключевых направлений стала киберреабилитация – формат, сочетающий цифровые технологии и элементы киберспорта. Ведь, по словам специалистов, такие занятия помогают ветеранам улучшить психологическое состояние, развивать концентрацию, скорость реакции и навыки командной работы. Кроме того, киберспорт способствует снижению уровня стресса и эмоционального напряжения. Также отдельный акцент делают на поддержке военных, только что вернувшихся с фронта и нуждающихся в комплексной адаптации к мирной жизни.

Следует отметить, что развитие адаптивного спорта является важной составляющей реабилитации и возвращения защитников в активную социальную жизнь. Узнать больше о приложении и записаться можно по телефону: (048) 718-95-36.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Одесской области в розыске находятся 27 453 единицы утраченного и похищенного оружия. По этому показателю Одесский регион занимает 10-е место в Украине. В целом по Украине МВД фиксирует 780 465 единиц утраченного и похищенного оружия. Чаще всего в базе фигурируют автоматы АК-74, охотничьи ружья и карабины.