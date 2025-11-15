Ключевые моменты:

15 ноября одесские спасатели помогли щенку, упавшему в яму глубиной два метра.

Попытки хозяев достать животное оказались безуспешными.

Спасатели оперативно прибыли, использовали стремянку и достали щенка.

Одесские спасатели регулярно помогают животным, попавшим в беду: кошкам, собакам и другим четвероногим.

Историю со счастливым концом рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По словам спасателей, щенок упал в яму глубиной в два метра. Малыш был напуган, а все попытки хозяев достать его оказались тщетными. И поэтому они обратились за помощью в Службу спасения.

Спасатели быстро прибыли на место и с помощью стремянки осторожно достали щенка из ловушки, после чего сразу передали его счастливой хозяйке, которая с облегчением обняла своего любимца.

