И сегодня мы узнаем:

  • что заменяет и офтальмолога, и тренера по фитнесу, и курсы по расширению словарного запаса;
  • мастер-класс по сервировке новогоднего стола;
  • рецепт идеальной диеты;
  • что такое дремучая рулетка, а также как выглядит настоящее величие.

Готовы? Тогда вперед!

Полный витаминный комплекс по-украински:

Повний вітамінний комплекс по-українськи

 

Тот самый момент, когда 40 минут превращаются в увлекательное реалити-шоу «Как рождается ужин»:

Як народжується вечеря

Хозяюшкам на заметку:

Новогодний лайфхак

Рецепт идеальной диеты: просто забудь ужин на плите на лишние 10 минут. Минус 2000 калорий мгновенно!

Рецепт ідеальної дієти

А вы когда-нибудь играли в эту игру?

Дремучая рулетка

Забудьте про деньги и статус. Настоящее величие выглядит именно так:

Справжня велич виглядає саме так

