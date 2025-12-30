И сегодня мы узнаем:
- что заменяет и офтальмолога, и тренера по фитнесу, и курсы по расширению словарного запаса;
- мастер-класс по сервировке новогоднего стола;
- рецепт идеальной диеты;
- что такое дремучая рулетка, а также как выглядит настоящее величие.
Готовы? Тогда вперед!
Полный витаминный комплекс по-украински:
Тот самый момент, когда 40 минут превращаются в увлекательное реалити-шоу «Как рождается ужин»:
Хозяюшкам на заметку:
Рецепт идеальной диеты: просто забудь ужин на плите на лишние 10 минут. Минус 2000 калорий мгновенно!
А вы когда-нибудь играли в эту игру?
Забудьте про деньги и статус. Настоящее величие выглядит именно так:
