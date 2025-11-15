По данным мониторинговых каналов, с акватории Черного моря двигались две группы «шахедов» – через Коблево на Доброслав и в сторону Затоки и Тузлы. Позже стало известно, что обе группы из не менее чем 25 ударных дронов будут заходить на Одессу с разных сторон.

На данный момент под массированным ударов Старокозачье и, судя по всему, их цель – энергообъекты.

Есть угроза и для Нерубайского и Усатово.

«Мопеды в основном атакуют в районе Старокозачего Одесской области, еще 15 мопедов летят туда с разных сторон. Все еще будет громко!», – предупреждает известный Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

При этом после работы ПВО ряды вражеских беспилотников заметно поредели.

«5 осталось из прошлых, и около 10-12 с моря летят туда же, они уже на подлёте;

остались только те что с моря шли, они подлетают к Старокозачье;

тот что возле Одессы был пропал, сбили видимо», – сообщают мониторинговые каналы.

Кроме того, некоторые одесситы сообщают, что в их домах мигает свет.

Атака продолжается. Силы противовоздушной обороны ведут боевую работу. Непосредственной угрозы для Одессы сейчас нет. Но слышно отголоски взрывов вдалеке.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНО:

В настоящее время идет доразведка. Предварительно, новых целей нет.

«Под массированным ударом был район Староказачье, энергетика», – пишут мониторы.

Также сообщается, что в результате атаки в области перебои со светом.

В Одессе сейчас тихо. Об аварийных отключениях света не сообщалось.

Напомним, утром 14 ноября враг атаковал ударными дронами местный рынок в Черноморске. Две женщины погибли, еще 11 человек получили осколочные ранения и травмы от взрывной волны. Среди пострадавших – ребенок 1 года и 7 месяцев.