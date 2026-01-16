Ключевые моменты:

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях сформировался четкий список имен-лидеров. Родители девочек чаще всего отдавали предпочтение именам Злата, Анастасия и София. Среди мальчиков самыми популярными стали Артем, Матвей, Александр и Богдан.

Впрочем, Одесская область традиционно выделилась списком редких и порой неожиданных имен. Некоторые родители выбирали для своих детей имена с глубокими историческими корнями или международным звучанием.

Для девочек: Аглая, Авигея, Кассандра, Ладомира, Эстель, Теона, Фрея, Ясмина и даже Дева.

Для мальчиков: Теофраст, Авраам, Данислав, Элизар, Леонидос, Фабиан, Радомир и Лаврин.

Также в реестрах зафиксированы такие необычные варианты, как Равганияд и Авинаш, что подчеркивает мультикультурность нашего региона.

В Министерстве юстиции отмечают, что несмотря на моду на редкие имена, большинство украинцев все же придерживаются проверенной временем классики.

