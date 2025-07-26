В Одесской области родители назвали ребенка Люцифером

Ключевые моменты:
- В Одесской области зарегистрировано имя Люцифер – его дали новорожденному мальчику;
- Закон Украины не запрещает такие имена, если они не содержат оскорблений;
- В 2025 году популярны также необычные имена: Вивиан, Элизар, Афина, Манди-Роуз и другие;
- Эксперты объясняют тренд стремлением родителей к оригинальности;
- Минюст опубликовал списки как редких, так и самых популярных имён в регионе.
Это имя, связанное с мифологией и религиозными мотивами, уже вызвало горячие споры в соцсетях – от шуток до возмущения. Однако по закону Украины запрещать такие имена нельзя, если они не содержат оскорблений или цифр.
И это еще не все. По информации регионального ЗАГСа, среди мальчиков в Одесской области в 2025 году также появились: Аурел, Вивиан, Элизар, Елисей и Ефрем. Девочек называли Афина, Гликерия, Мишель, Николина, Небьюла и даже Манди-Роуз – двойное имя в западном стиле.
Эксперты говорят, что желание родителей выделиться или «дать ребенку судьбу» через редкое имя – все чаще становится трендом. А в Одессе, как известно, любят креатив с особым акцентом.
Министерство юстиции опубликовало список имен, которыми чаще всего называли в 2025 году своих детей, а также самые редкие и необычные имена.
Самые распространенные женские имена, которыми назвали детей в Одесской области в первой половине 2025 года:
- женские: Алина, Анна, Варвара, Виктория, Вероника, Эмилия, Ева, Дарья, Мария, Мирослава, Милана, Мия, Кира, Ксения, Соломия, София;
- мужские: Артём, Богдан, Даниил, Давид, Дмитрий, Лев, Максим, Матвей, Марк, Александр, Тимофей, Тимур.
Самые редкие и необычные имена, данные детям в регионе:
- женские: Афина, Вита, Гликерия, Эмма, Зоя, Злата, Лада, Лина, Леся, Марта, Мишель, Николина, Небьюла, Манди-Роуз;
- мужские: Аурел, Адам, Авель, Авдий, Вивиан, Герман, Дамир, Элизар, Елисей, Ефрем, Люцифер, Назар, Никита, Мирон, Никита, Теодор, Феликс, Ян.
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