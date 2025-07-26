В Одесской области родители назвали ребенка Люцифером

Ключевые моменты:

В Одесской области зарегистрировано имя Люцифер – его дали новорожденному мальчику;

Закон Украины не запрещает такие имена, если они не содержат оскорблений;

В 2025 году популярны также необычные имена: Вивиан, Элизар, Афина, Манди-Роуз и другие;

Эксперты объясняют тренд стремлением родителей к оригинальности;

Минюст опубликовал списки как редких, так и самых популярных имён в регионе.

Это имя, связанное с мифологией и религиозными мотивами, уже вызвало горячие споры в соцсетях – от шуток до возмущения. Однако по закону Украины запрещать такие имена нельзя, если они не содержат оскорблений или цифр.

И это еще не все. По информации регионального ЗАГСа, среди мальчиков в Одесской области в 2025 году также появились: Аурел, Вивиан, Элизар, Елисей и Ефрем. Девочек называли Афина, Гликерия, Мишель, Николина, Небьюла и даже Манди-Роуз – двойное имя в западном стиле.

Эксперты говорят, что желание родителей выделиться или «дать ребенку судьбу» через редкое имя – все чаще становится трендом. А в Одессе, как известно, любят креатив с особым акцентом.

Министерство юстиции опубликовало список имен, которыми чаще всего называли в 2025 году своих детей, а также самые редкие и необычные имена.

Самые распространенные женские имена, которыми назвали детей в Одесской области в первой половине 2025 года:

женские: Алина, Анна, Варвара, Виктория, Вероника, Эмилия, Ева, Дарья, Мария, Мирослава, Милана, Мия, Кира, Ксения, Соломия, София;

мужские: Артём, Богдан, Даниил, Давид, Дмитрий, Лев, Максим, Матвей, Марк, Александр, Тимофей, Тимур.

Самые редкие и необычные имена, данные детям в регионе: