Кто сказал, что вышивка не мужское занятие?

Вадим Котенко никогда не сидел без работы. Или потому, что из трудолюбивого рода, где каждый имеет свои обязанности по хозяйству, или потому, что живет в старинном городе ремесленников и художников, но работу для своих рук находил всегда.

Поэтому когда двадцать лет назад он увидел картины из бисера мастера, члена общества инвалидов Балтской общины Лидии Кошаринской, то заинтересовался техникой вышивания и попросил научить этому ремеслу и его. Были такие, которые говорили: «Зачем оно тебе нужно? Это же не мужское занятие!». Но Вадим очень увлекся рукоделием и начал брать уроки вышивки у умелицы, которая имела славу одной из лучших вышивальщиц Балтщины. Так Лидия Кошаринская (ныне покойная) стала его первой наставницей, которая учила парня секретам украинской вышивки.

Также тонкостям вышивки Вадим учился у преподавательницы центра внешкольного образования Тамары Москаленко, которая регулярно посещает офис общественной организации «Балтская районная организация лиц с инвалидностью» и организует мастер-классы по вышивке и другим видам творчества для людей с особыми потребностями.

— Тамара Григорьевна учит нас не только вышивать, но и создавать игрушки из разного материала и обереги для воинов. Это так интересно и увлекательно. С ее легкой руки приобщаются к творчеству даже те, кто никогда этим не занимался, — рассказывает Вадим.

Тамара Тамара многим помогла найти свое призвание. В Балтском городском историческом музее, а также в Подольске, Одессе, Полтаве часто проходят творческие выставки членов общественной организации лиц с инвалидностью. И в конкурсах их работы занимают первые места и получают награды. Среди них и работы Вадима Котенко.

С молитвой и без телевизора

В семье Вадима Котенко вышивкой увлекается только он. Однако его родители и брат одобряют это увлечение. А когда Вадим получил из Германии заказ на картину, все переживали, чтобы своевременно справился. Тогда и Нина Килимник, еще одна его наставница, контролировала творческий процесс.

Картина «Долгожданное свидание» вышла на славу. Заказчики были в восторге, теперь его произведение находится в Германии, демонстрируя талантливость украинцев.

— Для меня вышивка — это что-то святое, это своеобразный оберег, а уже потом — украшение. Поэтому всегда прошу у священника благословения на создание икон и обязательно читаю молитвы перед тем, как приступить к вышиванию, — говорит Вадим.

Как отмечает мужчина, очень важно творить с добрыми мыслями, ведь они ложатся на холст и передаются людям. Поэтому картина должна быть живой, светлой. Например, умелец во время вышивания никогда не смотрит телевизор, не считает бисеринки, не отвлекается на какие-то другие дела. Потому что тогда вышивка, по его мнению, теряет свою сакральность.

— Иногда я даже не могу оторваться от работы, чтобы пообедать. Шью, и шитье успокаивает меня в это непростое для страны время, будто духовно вдохновляет, — признается Вадим Котенко.

С его иконами идут под венец

На изготовление одной картины у Вадима уходит несколько месяцев. А свою первую работу — икону Божьей Матери — Вадим творил полгода. Эта икона стала оберегом его семьи.

Некоторые картины в коллекции дома, а некоторые у родственников и знакомых. С его иконами шли под венец, справляли обряды крестин и входили в новое жилье.

Вадим говорит, что ему еще есть над чем работать. Сейчас оттачивает технику вышивки бисером, изучает ее основы — тщательно выбирает ткань, бисер, нитки и иглы, осваивает различные швы, как, например, монастырский и счетная гладь, которая обычно используется для создания картин. Сегодня мастер вышивает бисером лики святых и пейзажи и мечтает создать генеалогическое дерево, как сакральный оберег рода.

— Все премудрости искусства вышивки помогает мне освоить нынешняя наставница Нина Килимник, — говорит мужчина, — Она очень скрупулезная и требует от меня такой же точности и аккуратности стежков, их правильного расположения. И каждый раз напоминает, что эти качества придают работам профессиональности.

— Вадим чрезвычайно внимательный и старательный. Всегда прислушивается к замечаниям, советам. Но самое главное — он обожает вышивать и в его работах пульсирует жизнь, — рассказывает Нина Килимник, которая уже десять лет учит Вадима.

Когда не творит — выпасает скот и собирает травы

Но среди всего живописного разнообразия Вадим находит время еще и для выпаса скота и сбора целебных трав.

— Никто не хочет быть целый день под жарким солнцем или под дождем, бегать за коровами и смотреть, чтобы с животными ничего не случилось. Люди просят пасти стадо, а я не могу отказать, — делится Вадим, — Поэтому почти каждый день на пастбище. Но это занятие дает простор мыслям и мечтам.

А как-то соседка попросила его еще и собрать целебных трав, мол, все равно у тебя много свободного времени на пастбище. Ему понравилось это занятие. Тогда он начал изучать травы и их свойства. Теперь, например, знает, чем отличается мята перечная от мяты холодной, как помогает душица и много других премудростей. Так сбор целебного зелья стал еще одним увлечением мужчины. Кроме того, в городе работает пункт сбора лекарственных растений, куда их можно сдать, принеся пользу людям и заработав какую-то копейку.

А еще Вадим поддерживает своего брата, известного в крае волонтера Николая Котенко, который с первых дней большой войны помогает людям. Получая деньги за работу, Вадим обязательно делает донат, дает отцу и маме, а определенную сумму оставляет себе, на собственные нужды.

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