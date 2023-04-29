Мастерица из Подольска вышивает на военную тематику и ждет победы Украины

Когда болит душа, женщина садится за шитье и устилает эмоциями полотно, запечатлевая свою боль в патриотические сюжеты и военные темы. Однако ее узоры – это не только изболевшие картины настоящего. Есть среди них и радостное, победное завтра.

Людмила Горбатюк родилась в Молдове. А перед оккупацией части территории Родины русским агрессором, она переехала к своей бабушке в Подольск. С этого времени Украина ей стала вторым Отечеством, где она нашла друзей, и возможность проявить свои таланты. А их у нее достаточно. Вышивке придает особое значение – воспринимает ее как носителя исторических фактов настоящего и закодированной духовности украинского народа.

– Пусть для потомков одним из ресурсов познания истории украинского народа служат мои вышивки, — говорит мастерица.

Были ли в ее семье мастерицы-вышивальщицы? Людмила говорит, что, вероятно, были. Ибо откуда в ее сердце такое влечение к вышиванию, откуда такое желание засеять жизнеописанием все, чего касаются руки? Все свои работы умела воплощает с нуля. Зарожденную идею кладет на полотно рубашек, платьев, подушек, которые шьет сама.

Выстраивает и расшивает разными цветами. Например, черная вышиванка с красными вкраплениями — капли крови — говорит о боях за свободу Украины. «Отче наш», вышитый на подушке, — это вера и благодарность капелланам, в частности, отцу Михаилу Базилько. Он освящал повязки и обереги, которые Люда шила нашим защитникам на фронт.

Белый наряд посвящен трагедии, которая произошла в Виннице, когда во время прилета российских ракет погибла маленькая девочка с коляской, и всем детишкам, безвинно погибшим в этой войне. Они изображены как сердечки и крошечные ангелочки.

Созданный образ в черном платье, с вышитым гербом и цветком патриотического цвета отражает Украину военного настоящего.

А вышивка «Герои не умирают» посвящена нашим защитникам, которые положили свою жизнь на алтарь свободы.

– Среди всей горечи потерь наиболее эмоционально поразила история Героя, который перед расстрелом воскликнул «Слава Украине!». Эту работу я вышила через день, на одном дыхании, — делится Людмила Горбатюк.

Вышиванка для сына стала началом ее творчества в области вышивки. С момента полномасштабного вторжения мастерница принялась шить обереги. А надежды на лучшее вылились в ряд детских вышиванок, которые сшила и вышила в дар подрастающему поколению.

Женщина признается, что больше всего любит работать с яркими цветами. В своем творчестве испытывает большую поддержку родных. И ценит то, что ее вдохновляет на творчество директор Подольского городского краеведческого музея Елена Кобылюк. Она поддерживает мастерицу в стремлении воплощать идеи реального настоящего в холсте.

— Рубашку в ярких тонах я создала ко Дню Победы Украины — к единственному празднику, к которому стремится каждый украинец и все, кто поддерживает украинскую нацию. Молитвой и верой благодарна нашим защитникам за сопротивление и защиту, за мужество и стойкость, — открывает душу мастер из Подольска.

В это время, когда на страницах «Одесской жизни» вы читаете историю самобытной мастерицы, в краеведческой сокровищнице города идет подготовка к музейной экспозиции Людмилы Горбатюк под названием «История, вышитая нитками».

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