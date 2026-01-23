Ключевые моменты:
- В Одессе и области ожидается мороз и гололедица;
- Днем существенных осадков не прогнозируют;
- Власти напоминают правила безопасности во время гололеда.
Погода в Одессе 24 января: прогноз
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 24 января в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, гололедица и слабый гололед. Днем существенных осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днем — от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Читайте также: Из Одессы прямо в Карпаты: «Укрзалізниця» запускает новый поезд
Прогноз погоды в Одесской области и ситуация на дорогах
В Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, местами налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Днем осадки маловероятны.
Температура воздуха ночью — от 2 до 7 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.
На автодорогах области ночью местами возможна ухудшенная видимость — до 500–1000 метров во время осадков. Водителям следует учитывать риск гололедицы.
Читайте также: На каком языке говорит Буджак: переходит ли юг Одесской области на украинский
Правила безопасности во время гололеда
Городские власти Одессы призывают жителей и гостей города соблюдать правила личной безопасности во время гололеда:
- выбирайте удобную обувь с устойчивой и рифленой подошвой, избегайте высоких каблуков;
- передвигайтесь медленно, обходите обледенелые участки, наступайте на всю стопу;
- переходя дорогу, не спешите и не перебегайте проезжую часть;
- на остановках держитесь подальше от края дороги;
- не держите руки в карманах во время ходьбы, на лестницах держитесь за перила;
- беременным женщинам рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении.
Автор фотографии Дмитрий Милютин