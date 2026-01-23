Ключевые моменты:

В Одессе и области ожидается мороз и гололедица;

Днем существенных осадков не прогнозируют;

Власти напоминают правила безопасности во время гололеда.

Погода в Одессе 24 января: прогноз

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 24 января в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, гололедица и слабый гололед. Днем существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днем — от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды в Одесской области и ситуация на дорогах

В Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, местами налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Днем осадки маловероятны.

Температура воздуха ночью — от 2 до 7 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

На автодорогах области ночью местами возможна ухудшенная видимость — до 500–1000 метров во время осадков. Водителям следует учитывать риск гололедицы.

Правила безопасности во время гололеда

Городские власти Одессы призывают жителей и гостей города соблюдать правила личной безопасности во время гололеда:

выбирайте удобную обувь с устойчивой и рифленой подошвой, избегайте высоких каблуков;

передвигайтесь медленно, обходите обледенелые участки, наступайте на всю стопу;

переходя дорогу, не спешите и не перебегайте проезжую часть;

на остановках держитесь подальше от края дороги;

не держите руки в карманах во время ходьбы, на лестницах держитесь за перила;

беременным женщинам рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении.

Автор фотографии Дмитрий Милютин