Ключевые моменты:

Запускается новый поезд №26/25 Одесса — Рахов;

Поезд будет курсировать ежедневно с начала февраля;

В составе — люкс, купе, плацкарт и специальные купе для женщин и детей.

Новый поезд Одесса — Рахов: расписание и даты запуска

«Укрзалізниця» объявила о назначении нового поезда дальнего следования №26/25 по маршруту Одесса — Рахов. Решение приняли из-за стабильного и высокого спроса на поездки из южных регионов Украины в Карпаты. Поезд будет ходить ежедневно, сообщили в пресс-службе компании.

Первый рейс из Одессы отправится 3 февраля, из Рахова — 4 февраля.

Расписание движения поезда:

Отправление из Одессы запланировано на 18:38, прибытие в Рахов — в 13:20 следующего дня.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Рахова в 14:21 и прибывать в Одессу в 08:38.

Маршрут и условия

Поезд пройдет через ключевые города и туристические направления Украины. В маршрут входят Подольск, Вапнярка, Жмеринка, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта, Ясиня и Квасы.

В составе поезда предусмотрены вагоны разных классов: люкс, купейные и плацкартные. Также будут вагоны с женскими и детскими купе, что делает поездку более комфортной для пассажиров с детьми.

Поезд участвует в программе «3000 километров по Украине».

Продажа билетов уже открыта — приобрести их можно в мобильном приложении «Укрзалізниці», на официальном сайте и в кассах вокзалов.

