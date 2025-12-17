Жизненно для одесситов:



Смех сквозь слезы

Реалии черной пятницы в Украине

Графиков действительно нет:

Есть только вера, надежда и кричащий сосед: «Свет дали!» даже если это в другом районе.

Поверните стабилизационные графики: Мы хотим планировать жизнь, зарядку телефона и стирку.

Что вы знаете о боли

Читайте также: Паллиативная помощь в Одессе: как получить бесплатную поддержку для тяжело больных пациентов.