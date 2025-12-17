Жизненно для одесситов:
Реалии черной пятницы в Украине
Также читайте: Стресс, война и правила, которые спасают жизни: в Одессе прошел форум-тренинг для военных и гражданских.
Графиков действительно нет:
Есть только вера, надежда и кричащий сосед: «Свет дали!» даже если это в другом районе.
Поверните стабилизационные графики: Мы хотим планировать жизнь, зарядку телефона и стирку.
Что вы знаете о боли
Читайте также: Паллиативная помощь в Одессе: как получить бесплатную поддержку для тяжело больных пациентов.
Спросить AI: